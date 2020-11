Interpoma Connects 2020: Zwei Tage, 20 Speaker, 14 Startups, 540 Minuten Live-Streaming

Foto: Interpoma

In diesem Jahr präsentiert sich Interpoma in einem rein digitalen Format. Zwei Tage, 20 Speaker, 14 Startups, 540 Minuten Live-Streaming und ein virtuelles Matchmaking-Event: das ist Interpoma Connects 2020! Die zwei "Digital Days for the Apple Economy" am 19. und 20. November sind die ideale Gelegenheit, um sich auszutauschen und neue Kontakte zu schließen - bequem und sicher von zu Hause aus, so die Veranstalter.



Herzstück ist der Interpoma Congress mit hochkarätigen Speakern zu den aktuellsten Themen des Sektors: Im Mittelpunkt stehen die schwierige Beziehung zwischen Landwirtschaft und Verbraucher, die Herausforderungen und Chancen des Klimawandels sowie die Zukunft der Unterlagenzüchtung.



Erstmals findet mit Interpoma Business Match ein exklusives Online-Matchmaking-Event für alle Unternehmen und Fachleute des globalen Apfelmarktes statt, organisiert in Zusammenarbeit mit EEN (European Enterprise Network) und der Handelskammer Bozen. Eine einmalige und zudem kostenlose Chance mit potenziellen Käufern, Lieferanten und Geschäftspartnern in Kontakt zu treten, heißt es weiter.



Den Abschluss von Interpoma Connects 2020 bildet ein Blick in die Zukunft mit dem Interpoma Startup Award, bei dem sich 13 internationale Jungunternehmen der Branche präsentieren. Von Biostimulanzien, die aus Algenextrakten gewonnen werden, bis hin zu Schädlingsüberwachungsplattformen reicht die Palette.



