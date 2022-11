Interpoma 2022 : eine runde Sache

3 Tage, 490 Unternehmen und rund 20.000 Fachbesucher aus aller Welt - das war die Interpoma, die führende Messe der Apfelbranche, die vom 17. bis 19. November in Bozen stattfand. In diesem Jahr wurden drei Themenbereiche besonders ins Rampenlicht gerückt: Wasser, die USA und Robotics. Der erste Fokus, Wasser, war auch Schwerpunkt des Interpoma Awards 2022.



Gewinner waren das polnische Unternehmen Inventia sp. zo.o. mit dem System Agreus® sowie das Südtiroler Start-up ODISolutions mit ihrem Bewässerungssystem ODIS. Eine besondere Erwähnung erhielt das System Plantection des Südtiroler Unternehmens Nika. Am ersten Tag der Messe startete zudem der Interpoma Congress, der sich am Donnerstag dem amerikanischen Apfelsektor widmete. Vier Referenten gaben vor rund 300 Teilnehmern einen umfassenden Einblick in den US-Markt mitsamt aktuellen Herausforderungen.



Der zweite Tag des Kongresses wurde dann am Freitag futuristisch: Die Referenten nahmen die 450 Teilnehmer vor ausgebuchter Halle mit in die Welt der Innovationen und stellten den Stand der Dinge sowie zukünftig mögliche Anwendungen bei der automatisierten Ernte und dem Einsatz von Pflückrobotern vor.



Doch auch jenseits des Kongresses konnte die Interpoma die Besucherinnen und Besucher überzeugen: Neben den Ausstellern gab es den Variety Garden zu bestaunen, in dem 55 Apfelsorten aus aller Welt ausgestellt wurden. Wer einen noch direkteren Kontakt zur Branche wollte, konnte an einer der acht Touren teilnehmen, die von Bio bis Bewässerung vielfältige Einblicke in die Südtiroler Apfelwirtschaft gaben. Neben den gebotenen Informationen hatten die Tour-Teilnehmer dabei auch genügend Zeit für Fachsimpelei untereinander, um Best Practices und Herausforderungen aus ihren jeweiligen Anbaugebieten auszutauschen. Und auch an all diejenigen Interessierten, die es nicht nach Bozen geschafft hatten, bot die Interpoma mit dem Business Match die Gelegenheit, an Online-Matchmaking-Sessions teilzunehmen, bei denen in 20-minütigen Sitzungen digitale Kontakte in der Branche geknüpft werden konnten. i.d.