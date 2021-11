Initiative Lean and Green macht Prozess bis zum TÜV Zertifikat noch einfacher

Grüne Logistik, nachhaltiger CO 2 -Fußabdruck: „In der Branche ist hier viel in Bewegung geraten, z.B. in unserer Initiative Lean and Green“, erklärt Oliver Püthe, Logistikexperte bei GS1 Germany. Die Initiative vernetzt Hersteller, Händler und Logistikunternehmen, die ihre Emissionen des klimaschädlichen Treibhausgases CO 2 senken möchten, und unterstützt sie bei der Planung sowie Umsetzung geeigneter Maßnahmen. Teilnehmende Unternehmen erhalten für erreichte Reduktionsziele eine Zertifizierung durch den TÜV Nord.



„Der Weg dahin soll möglichst einfach sein, besonders für kleine und mittelständische Unternehmen sind geringe Aufwände entscheidend“, so Püthe weiter. Das Erfassen und das Übermitteln der Daten an den TÜV Nord im Rahmen der Aktion zur CO 2 -Senkung wird jetzt daher für die Teilnehmer:innen der Lean and Green Initiative noch einfacher. GS1 Germany kooperiert dazu mit Big Mile, einer Plattform zur Optimierung des CO 2 -Fußabdrucks im Transportwesen.

Die Kooperation ermöglicht es den Unternehmen, ihre Daten in einem einfach strukturierten Prozess zu übermitteln und anschließend den CO 2 -Fußabdruck zu berechnen. Außerdem bietet das Big Mile-Tool den Anwender:innen verschiedene Ansätze für die Optimierung der Emissionsbilanz und um die Reduktion des CO 2 -Ausstoßes zu identifizieren. Diese Ansätze greifen z.B. bei der Laderaumoptimierung, der Identifikation von Rundläufen oder der Optimierung der Standortstruktur. Die Lösung soll perspektivisch den Aktionsplan und das Dashboard ablösen und damit den Aufwand für die Anwender:innen verschlanken. Sie erfordert zudem weniger Vorwissen in Sachen CO 2 -Bilanzierung – insbesondere für kleine und mittelständische Akteure ein wichtiger Aspekt. Das kostenfreie Angebot ermöglicht bis zu fünf Reportings pro Jahr. Die dafür notwendigen Daten können per Schnittstellen zu Transportmanagement- und ERP-Systemen oder einfach per CSV-Upload an das Tool gesendet werden, die wiederum die Basis für die Bilanzierung bilden. Ein weiterer entscheidender Vorteil des Big Mile-Tools ist, dass sich die Auditierung durch den TÜV Nord beschleunigt. Die Prüfer:innen erhalten alle Informationen der einzelnen Unternehmen in einem einheitlichen Format und müssen sich nicht wie bisher in immer wieder unterschiedliche Darstellungen einarbeiten.

„Nachhaltiger Transport und Logistik spielen eine wesentliche Rolle in der Strategie von Essity, um bis 2050 in netto null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Unsere Mitgliedschaft in der Initiative Lean and Green ist ein wichtiger Baustein dafür. Mit Hilfe des Big Mile Tools konnten wir nun die CO 2 -Bilanzierung weiter professionalisieren und dort, wo es notwendig ist, Verbesserungen einleiten“, erklärt Gretta Schoonderbeek, Customer Logistics Manager Retail Netherlands & DACH beim Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity.