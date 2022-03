Initiative BioBitte fördert Austausch in Bio-Musterregion Mittelbaden+

Der Ortenaukreis, der Landkreis Rastatt und der Stadtkreis Baden-Baden suchen als Bio-Musterregion Mittelbaden+ gemeinsam nach Möglichkeiten, wie der ökologische Landbau gefördert werden kann und Bio-Produkte aus der Region den Weg in die Kantinen der Region finden. Erste Schritte und erfolgreiche Praxisbeispiele präsentierten die bundesweite Initiative BioBitte und die Bio-Musterregion Mittelbaden+ am 28. März Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und Küchen.



Die gemeinsame Veranstaltung von BioBitte und der Bio-Musterregion Mittelbaden+ traf bei den regionalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung auf großes Interesse. Dr. Christian Dusch, Landrat des Landkreises Raststatt, stellte fest, dass bereits 20 % der berufstätigen Menschen ihre Mahlzeiten in Kantinen einnehmen. „Auch bei unseren Kindern in den Kindertagesstätten und Schulen gibt es zunehmende Ganztagsangebote mit Mittagsverpflegung“, sagte der Landrat und ergänzte: „Diese Vielzahl der Menschen, die täglich ihr Essen außer Haus einnehmen, verdeutlichen das große Potenzial für mehr Bio in der Gemeinschaftsverpflegung.“



Die Veranstaltung widmete sich mit verschiedenen Impulsvorträgen den wichtigsten Herangehensweisen, um Bio-Lebensmittel erfolgreich in der Gemeinschaftsverpflegung der Region zu etablieren. Mona Jogerst, Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Mittelbaden+, zeigte auf, welche Wirkkraft Bio in der Außer-Haus-Verpflegung als strategischer Baustein für die Bio-Musterregion entfalten kann. Andreas Greiner vom veranstaltenden BioBitte-Regionalpartner ÖKONSULT aus Stuttgart stützte diese Perspektive mit der Vorstellung grundlegender Schritte und Ideen, um Bio-Produkte in öffentlichen Kantinen einzuführen. Tipps und Erfahrungen teilte Dr. Werner Ebert, Geschäftsführer des Netzwerks der Bio-Städte. Anschließend wurde der Einblick in die Praxis von Bertold Kohm vertieft, der als Leiter der Gemeinschaftsverpflegung der Servicegesellschaft Nordbaden zu berichten wusste, wie sich Bio-Lebensmittel in Klinik-Küchen und Catering erfolgreich verankern lassen.