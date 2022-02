Infarm: Neues Anbauzentrum für Vertikale Landwirtschaft in Texas

Foto: Infarm

Ein weiterer Schritt im Expansionsplan für die USA ist getan: Nach der Eröffnung der ersten Vertical Farming-Anlage in Seattle, Washington, im Jahr 2010, entsteht nun in Kyle, 20 Minuten außerhalb der Innenstadt von Austin, Texas, ein zweites Growing Center. Wie Infarm erklärte, sollen bis zu fünf weitere Standorte in den USA folgen. Dadurch erhöhe sich die Gesamtgröße der Anbaubetriebe auf mehr als 46.500 m² erhöht.



"Die USA spielen eine wichtige Rolle in unseren globalen Expansionsplänen. Die Eröffnung in Kyle ist für Infarm strategisch wichtig, da Texas und die Region um Austin potenzielle Märkte für unsere Frischprodukte sind. Wenn das Growing Center voll ausgestattet ist, wird es in der Lage sein, mehr als 18 Mio Menschen im ‚Texas Triangle‘ zu ernähren", sagte Erez Galonska, CEO und Mitbegründer von Infarm. Der neue Standort wird mit mehreren modularen Infarm-Großanbaueinheiten ausgestattet sein. Sie sind bis zu 10 m hoch und benötigen jeweils nur 40 m² Bodenfläche. Sie produzieren das Äquivalent einer Fläche von der Größe eines Fußballfeldes und verbrauchen dabei 95 % weniger Wasser und 95 % weniger Land im Vergleich zur traditionellen bodenbasierten Landwirtschaft.



Travis Mitchell, Bürgermeister von Kyle, Texas: "Agri-Tech-Innovationen sind für unsere Lebensmittelsysteme von wachsender Bedeutung. Deshalb begrüßen wir es, dass sich Infarm in Kyle niederlässt, in die Region und die vertikale Landwirtschaft investiert, die Schaffung von Arbeitsplätzen vorantreibt und noch mehr nachhaltig erzeugte, lokale Produkte in unserer Region verfügbar macht", so Travis Mitchell, Bürgermeister von Kyle.



Infarm ist derzeit in elf Ländern weltweit vertreten, bis 2030 sollen 100 Anbaustandorte in 20 Ländern errichtet werden.