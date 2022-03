Huelva: Erdbeersorten Primavera und Victory gewinnen an Marktanteil

Foto: Vivero El Pinar

Nach einem extrem trockenen und warmen Winter befinden sich die Erdbeerkulturen in Huelva in ihrer maximalen Produktivität. Die Sorten Primavera und Victory aus dem Sortenprogramm von Plant Sciences and Berry Genetic, die von El Pinar Nursery & Fruit Co., (Segovia/Spanien) für Südeuropa und Nordafrika produziert werden, beweisen erneut ihre Qualitäten und nicht nur in Bezug auf die Produktion, sondern auch in den Supermarktregalen.



Innerhalb der frühen Sorten gewinnen beide an Positionen, nicht nur in Huelva, sondern auch in anderen Ländern des Mittelmeerraums. Sie sind erfolgreich im Süden von Italien und die Victory führend in Griechenland und Marrokko.

Jorge Muñoz von El Pinar: „Die Produktion der Primavera beginnt Anfang Dezember und mit einer ausgezeichneten Qualität der Früchte. Die Victory zeichnet sich sowohl durch ihre homogene Produktion als auch Qualität aus.“



Ein weiterer Aspekt beider Sorten ist laut El Pinar ihre Robustheit: „Der Wegfall von Wirkstoffen, die bisher mit Ausnahmegenehmigungen zur Bodendesinfektion zugelassen waren, macht rustikale Sorten notwendig. In diesem Sinne sind Primavera und Victory sehr gut positioniert und schneiden auf nicht desinfizierten Böden, wie wir sie in anderen Anbaugebieten haben und wo sie bereits führend sind, sehr gut ab.“

Ein weiterer Mehrwert ist ihre Festikeit. Nach Angaben von El Pinar „kann man in Zeiten maximaler Produktion und Übersättigung der Märkte die Ernte der Victory aufgrund ihrer hervorragenden Haltbarkeit anhalten, ohne dass die Früchte überreif werden und so eine langsamere Vermarktung erreichen und die Ernte bis Juni verlängern.“



Abschließend erklärte man: „Der Markt verlangt derzeit nach Victory. Durch ihre Qualität von Beginn an und homogene Farbe und Form ist sie ideal für Verpackungen mit einem hohen Mehrwert, wie die 1 kg/Steige. Außerdem gibt sie dem Vermarkter durch ihre Haltbarkeit großes Vertrauen und Sicherheit.“ El Pinar/d.s.