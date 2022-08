Honduras: Fyffes führt Programm zur Geschlechtergleichstellung ein

Foto: Fyffes

Fyffes und seine Tochtergesellschaft Sol Group, ein Melonenproduzent in Honduras, haben ein Programm zur Geschlechtergleichstellung HERessentials gestartet, um die im Land und insbesondere in der Landwirtschaft vorherrschende Ungleichheit der Geschlechter anzugehen.



Das Programm zielt darauf ab, Männer und Frauen, die bei Sol Honduras arbeiten, in geschlechtsspezifischen und verwandten Themen wie Gesundheit, Haushaltsfinanzen, zwischenmenschlichen Beziehungen und Stressbewältigung zu schulen. Das Programm ist auf das Nachhaltigkeitsziel von Fyffes ausgerichtet: 100 % der eigenen Standorte von Fyffes in Lateinamerika sollen bis 2025 und 50 % der Lieferanten sollen von Programmen zur Gleichstellung der Geschlechter bis 2030 profitieren, die auf das Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zur Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet sind. Fyffes hat eine langjährige Partnerschaft mit Business for Social Responsibility (BSR) im Rahmen ihrer HERproject-Initiative und begann 2019 erstmals mit der Umsetzung eines Gender-Programms sowohl in Honduras als auch in Costa Rica. Aufgrund der Pandemie entwickelte BSR eine digitale Version von HERproject namens HERessentials. Fyffes unterstützte dabei, diese Online-Version an den lateinamerikanischen kulturellen Kontext anzupassen, wobei Beispiele für geschlechtsspezifische Probleme in der Region verwendet wurden. „Fyffes macht gute Fortschritte bei seinem Ziel und hat das Heressentials-Tool bereits über Trainings-Apps auf Tablets in Costa Rica, Belize, Ecuador und Honduras eingeführt und wird bald auch in Kolumbien eingeführt", so das Unternehmen.