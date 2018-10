Höhle der Löwen: FRUIT LOGISTICA Innovation Award-Gewinner 2018 macht den Deal

Am 9. Oktober ging der diesjährige FLIA-Gewinner in die „Höhle der Löwen“. In der VOX-Fernsehsendung bot Kanokporn Holtsch aus Thailand den potentiellen Investoren einen Einstieg in ihr Start-up an. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kokoschips in den drei Geschmacksrichtungen Seasalt, Mango und Schokolade. Die Chips werden ohne Öl gebacken, sind glutenfrei, vegan sowie ohne Geschmacksverstärker und liegen mit diesen Eigenschaften voll im Zeitgeist.



Die Gründerin mit dem Spitznamen Pook, was gleichzeitig der Markenname des Produktes ist, nannte vorweg konkrete Zahlen. Bislang habe sie 130.000 Chipstüten verkauft, vor allen Dingen im europäischen Ausland. Als Beispiele nannte sie Island und Portugal. In Deutschland gestalte sich der Markteintritt schwieriger. Der Verkaufspreis läge zwischen 2,49 Euro und 3 Euro, die Produktionskosten bei rund 60 Cent. Den Gesamtumsatz des vergangenen Jahres bezifferte sie auf 120.000 Euro. Insgesamt 100.000 Euro habe sie bis dato investiert und damit all ihre Reserven verbraucht, weshalb sie nun auf Kapitalsuche sei.

Gleich vier der fünf Löwen wollten einsteigen, nachdem sie die Chips - überreicht von den beiden Kindern der Gründerin - probiert hatten. Besonders Ralf Dümmel zeigte sich begeistert, und er bekam schlussendlich auch den Zuschlag und 20 % der Anteile für 200.000 Euro. "Das Produkt ist viermal Mega!", so Ralf Dümmel, was er gleich darauf erläuterte. Ein Mega gab er für den Geschmack, eins für die Gründerin, ein weiteres für Logo/Marketing/Storytelling sowie ein viertes sich selbst, denn bei ihm als Investor sei das Produkt bestens aufgehoben. Vor seinem Angebot fühlte Ralf Dümmel der Thailänderin genauer auf den Zahn. So wollte er von Pook wissen, wie sie denn eigentlich die bisherigen Auslandskunden gefunden habe. "Nicht wir haben die Kunden gefunden, sondern die Kunden haben uns gefunden", lautete ihre Antwort. Woraufhin Ralf Dümmel mutmaßte, dass dies vermutlich auf der Fruchtmesse FRUIT LOGISTICA geschehen sei, was Pook bestätigte.

Pook war mit ihren Chips zudem beim Teleshopping-Unternehmen QVC zu Gast. Laut dem Sender sind an dem Abend 13.000 Bestellungen eingegangen.



Der FRUIT LOGISTICA Innovation Award (FLIA) wird alljährlich auf der FRUIT LOGISTICA in Berlin präsentiert. Er würdigt herausragende Innovationen in der gesamten Obst- und Gemüse-Lieferkette von der Produktion bis zum Point of Sale. Das internationale Fachpublikum wählt den Gewinner.