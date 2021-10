Hellmann: In 150 Jahren vom Ein-Mann-Betrieb zum globalen Familienunternehmen

Foto: Hellmann

1871 wurde Hellmann in Osnabrück mit einem einzigen Pferdefuhrwerk von Carl Heinrich Hellmann gegründet. 263 Niederlassungen in 59 Ländern und weltweit rund 11.000 Mitarbeiter*innen später, feiert das Unternehmen 2021 sein 150-jähriges Jubiläum.



Nachdem aus dem Fuhrunternehmen für Erz- und Kohletransporte Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Verkauf an die beiden Söhne Carl Heinrich Hellmanns die Firma „Gebr. Hellmann“ wurde, entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter. Neben der Errichtung eines ersten Lagers im Jahr 1912 wurde auch das Portfolio an Verkehrsträgern ständig erweitert. Zunächst ergänzten Lkw- und Bahntransporte die Pferdefuhrwerke. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Produktportfolio durch die Errichtung eines zweiten Standorts in Hamburg als Tor zur Welt um die Seefracht ergänzt. Unter der Leitung von Heinz und Joachim Hellmann bot das Unternehmen bereits in den 1960er-Jahren internationale Transporte vor allem nach Westeuropa, aber auch Richtung Asien an – seit 1969 auch über den Luftweg. 1976 und 1989 übernahmen zuerst Klaus und dann Jost Hellmann in vierter Generation und machten Hellmann zu einem global agierenden Familienunternehmen, das für technische Innovationen, Nachhaltigkeit und soziales Engagement steht, so das Unternehmen.



„Um uns für die Zukunft stark aufzustellen, gilt es, das Thema Nachhaltigkeit auch weiterhin ins Zentrum unseres unternehmerischen Handelns zu stellen. Das gilt heute – und als Logistikdienstleister in besonderem Maße – mehr denn je“, so Klaus Hellmann, Gesellschafter Hellmann Worldwide Logistics.

„Dass wir in diesem Jahr unser 150-jähriges Jubiläum feiern, haben wir, neben unseren Mitarbeitern, ganz maßgeblich auch unserer Bereitschaft zur Veränderung zu verdanken. Denn die Logistikbranche ist immer in Bewegung. Wer sich nicht weiterentwickelt, kann sich am Markt nicht behaupten. Innovationskraft und nachhaltiges Handeln haben uns stets ausgemacht und werden auch in Zukunft das sein, was man mit Hellmann in Verbindung bringt. Getreu unserem Leitsatz: thinking ahead – moving forward“, ergänzt Jost Hellmann, Gesellschafter Hellmann Worldwide Logistics.