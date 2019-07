Heidelbeersaison nimmt Fahrt auf

Foto: a_m_radul_ AdobeStock

Der Lebensmitteleinzelhandel wirbt derzeit flächendeckend mit Aktionen für Heidelbeeren. Das Angebot nimmt nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH kontinuierlich zu und immer mehr Verbraucher greifen zur Ware aus Deutschland.



Im norddeutschen Raum hat die Ernte noch nicht bei allen Betrieben in vollem Maße begonnen. Nach Angaben von AMI Aktionspreise im LEH werden in der 28. Woche flächendeckende Aktionen gefahren, und auch die Käuferreichweite ist wieder auf Wachstumskurs. Die Preisspanne der 14 Aktionen ist so weit wie die Spanne der Packungsgrößen. Je Kilogramm werden 7,47 bis 15,92 Euro in Packungsgrößen von 125 g bis 500 g aufgerufen. In den Listungen des Discounts etabliert sich, wie bereits in anderen Bereichen des LEH, zunehmend die Herkunft Deutschland.



Auch auf den Großmärkten steigen die Mengen an Heidelbeeren. In Kombination mit der geringeren Nachfrage, bedingt durch die Ferienzeit in einigen Bundesländern, führt dies zu abschwächenden Preisen. Nennenswerter Druck entsteht jedoch nicht, da die Programme der großen Lebensmitteleinzelhändler Ware vom Markt abließen lassen. Gute Qualitäten in ansprechender Größe bleiben weiterhin gesucht, das Gros liegt weiterhin bei eher kleinfallender und mittlerer Ware.



Dementsprechend zeigt sich auch eine deutlich aufklaffende Preisschere. Die Spanne reicht von 6,15 bis 8,30 Euro/kg auf Großmarktebene. In Konkurrenz zu Ware aus Deutschland befinden sich weiterhin die Herkünfte Polen, Rumänien und teils auch Serbien.



AMI