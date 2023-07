Heidelbeerernte hat jetzt auch im Norden begonnen

Nach dem Start der deutschen Heidelbeerernte in Süd – und Mitteldeutschland beginnt nun auch die Heidelbeersaison in Deutschlands größtem Heidelbeeranbaugebiet der norddeutschen Tiefebene. Dies teilt die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer e.V. mit.



Niedersachsen ist mit circa 2.000 ha Anbaufläche und circa 70 % der deutschen Produktion das Hauptgebiet des deutschen Heidelbeeranbaus. „Hier wachsen die meisten Heidelbeeren auf natürlicher Heide oder auf Moorstandorten, die die idealen Anbauvoraussetzungen für die Heidelbeere als deren natürliches Habitat darstellen. Die Haupternte im Freiland beginnt diese Woche und geht bis Ende August. Aktuell werden bereits Heidelbeeren in den wettergeschützten Folientunneln und frühe Sorten im Freiland geerntet. Die Ernte der frühen Hauptsorte Duke wird in der 1. Juliwoche Fahrt aufnehmen“, so die Branchenorganisation.



Die Beerenanbau–Fachleute der Landwirtschaftskammer Niedersachsen rechnen mit einer guten Fruchtqualität und einer guten Erntemenge. „So stehen dem Endverbraucher ausreichend Heidelbeeren heimischer Produktion und guter Qualität dank des aktuellen Wetters auf verschiedenen Vermarktungswegen zur Verfügung: auf Feldern zum selbst pflücken, in der Direktvermarktung und im Lebensmitteleinzelhandel. Heidelbeeren aus heimischer Produktion haben im Vergleich zu Importen nur relativ kurze Transportwege, eine bessere CO 2 –Bilanz und einen geringeren Wasserverbrauch. Dank einer Kombination aus Sorten mit unterschiedlichen Reifeterminen dauert die Heidelbeersaison in Niedersachsen bis Mitte September. So können sich die Endverbraucher bei deutschen Heidelbeeren auf ein nachhaltiges, gesundes und leckeres Früchtchen freuen.“ Im Jahr 2022 bauten 459 Betriebe in Deutschland auf 3.400 ha Heidelbeeren angebaut und knapp 15.400 t Heidelbeeren geerntet. Die 153 Heidelbeerbetriebe in Niedersachsen haben auf knapp 2.000 ha rund 10.000 t Heidelbeeren geerntet.