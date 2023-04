Heidelbeeren: Südliche Hemisphäre verdoppelt Exporte in vier Jahren – Peru ist der große Gewinner

Foto: A_m_radul/AdobeStock

Die Heidelbeerbranche setzt ihre große Dynamik fort und erobert neue Gebiete. In diesem Jahr exportierte die Südliche Hemisphäre 400.000 t und verdoppelte damit ihre Lieferungen in nur vier Jahren. Peru ist der große Gewinner des Südens. In der gerade zu Ende gegangenen Saison trug das Land mit mehr als 280.000 t 72 % zu den Ausfuhren der Südlichen Hemisphäre bei. Dahinter folgen Chile mit fast 90.000 t, Südafrika mit 21.000 t und Argentinien zusammen mit Uruguay mit 4.500 t.



Alle nördlichen Märkte haben ihren Handel gesteigert, sodass eine Sättigung des Marktes nicht eingetreten ist. Großverbraucher wie die Nordamerikaner, zu denen sich in den vergangenen Jahren die Europäer gesellt haben, steigern ihre Einfuhren Jahr für Jahr. Die drei wichtigsten Bestimmungsländer, die USA, Europa und der Ferne Osten, haben ihre Einfuhren aus dem Süden in nur vier Jahren verdoppelt. Dieses Wachstum wurde durch neue Verbraucher und die Zunahme der Käufe von Stammkunden erreicht. Niedrigere Einzelhandelspreise, attraktive Werbung und die Verwendung größerer Behälter haben den Absatz angekurbelt. Der Handel auf nicht-traditionellen Märkten wurde ausgeweitet. Dies gilt für einige Länder im Fernen Osten (Südkorea, Taiwan), in Südostasien (Thailand, Singapur), im Nahen Osten oder in Lateinamerika (Brasilien, Kolumbien).

Logistische Probleme wie Platzmangel, Verzögerungen bei der Verschiffung und Komplikationen in den Häfen (die die vorangegangene Kampagne stark beeinträchtigten) konnten in diesem Jahr dank der Zusammenarbeit zwischen der Heidelbeerbranche, der Regierung und den für die Logistik Verantwortlichen überwunden werden. Der Markt hat sich auf große Container eingestellt. Die gängigsten sind 300 g, 6 oz oder 1 pt. Die 400 g bis 500 g Becher, die früher nur gelegentlich verkauft wurden, sind inzwischen fast die ganze Saison über erhältlich. Der 125 g-Becher wird immer seltener verkauft: nur noch zu Beginn oder am Ende der Saison und bei den Bio-Produkten.

Die ökologische Erzeugung wurde ausgeweitet. Während der gesamten Saison wurde sie zusammen mit der konventionellen verkauft, und die Zahl der Anzeigen, die mit ihr durchgeführt wurden, stieg deutlich an. Der Sortenwechsel ist spürbar. Bei den Exporten der südlichen Länder beginnen die neuen Sorten zu überwiegen.



Extreme Temperaturen, Dürreperioden, unerwartete Regenfälle usw. sind bereits die Regel. In diesem Jahr litt Chile unter mehreren extremen Hitzewellen, die den Ertrag und die Qualität der geernteten Blaubeeren beeinträchtigten. Die Kampagne wurde vorzeitig beendet, da die Früchte keine exportfähige Qualität mehr aufwiesen. In Südafrika wurde die Ernte durch unerwartete Regenfälle unterbrochen. In Peru erschwerte ein Frühling mit wechselnden Temperaturen und höherer relativer Luftfeuchtigkeit die Gesundheit der Kulturen. Soziale Unruhen betrafen diesmal vor allem Peru, was die Ernte erschwerte und den Transport der Früchte zu den Häfen behinderte.

Der zunehmende Wettbewerb unter den Lieferanten und der Druck der Käufer, insbesondere der großen Handelsketten, führten zu einem weiteren Preisverfall. Es gab Wochen mit lächerlich niedrigen Preisen. Alle Anbieter litten unter einer geringeren Rentabilität aufgrund der niedrigen Preise, die erzielt wurden. Dies war bereits in der vorangegangenen Kampagne zu beobachten gewesen. Die niedrigen Preise gefährden die Entwicklung der Branche, da sie Investitionen in technologische und sortenbezogene Verbesserungen erschweren. Der Rückgang der Rentabilität hat dazu geführt, dass der Boom bei Neuanpflanzungen zum Stillstand gekommen ist. Sogar in Peru, wo die Heidelbeere bisher ein großer Erfolg war, wurden neue Projekte ausgesetzt, und es werden nur noch vorsichtige Fortschritte erzielt. Die Bemühungen konzentrieren sich auf den Ersatz von Sorten und die Verbesserung der Produktivität der Kulturen.

Das Biosegment hat am meisten unter dem Preisverfall gelitten. Das höhere Angebot, der unzureichende Markt und die nicht immer optimalen Qualitäten führten zu einem drastischen Rückgang der Preisprämie für Bioprodukte. In diesem Jahr war es üblich, Anzeigen für Bioheidelbeeren zum gleichen Preis wie für konventionelle Beeren zu sehen. Dies hat dazu geführt, dass diese Produktion angesichts der höheren Kosten und des höheren Einsatzes, den die biologische Produktion erfordert, neu überdacht wurde. Betina Ernst