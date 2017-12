Hazera: Weltweiter Vertrieb hochwertiger Zwiebelsorten

„Die Niederlande sind Marktführer im Export von Zwiebeln und Hazera trägt wesentlich zu diesem Erfolg bei. Im Moment rangieren wir im Export von Zwiebeln weltweit an dritter Stelle. Unsere Zwiebeln sind von höchster Qualität, die Ernte ist außergewöhnlich gut und wir haben begeisterte Züchter. Das ist kein Zufall.“ Wenn Wim van der Heijden, Global Product Manager für Zwiebeln bei Hazera, anfängt, über seinen Job zu sprechen, sprudelt die Begeisterung aus ihm heraus.



„Wir erleben in unserem Unternehmen ein jährliches Wachstum von mehr als zehn Prozent. Das sagt einiges über unsere Leistungen aus. Außerdem entwickeln wir neue Sorten für den Bio-Markt, und die Ergebnisse in diesem Bereich sind sehr vielversprechend.“



Wenn ein Kunde Zwiebeln in einem Geschäft kauft, denkt er nicht daran, wie die Ware hergestellt wurde. Verbraucher erwarten, dass die goldgelben oder roten Zwiebeln gut aussehen, lange haltbar sind und vor allem gut schmecken. Doch der Weg vom Samenkorn zur fein gehackten Zwiebel in der Pfanne ist langwierig und mit viel moderner Technik verbunden. Jede neue Sorte braucht etwa zwanzig Jahre, um sich zu entwickeln, so Wim van der Heijden. Deshalb ist es für Hazera entscheidend, dass sie die Produkte, an denen sie jahrelang intensiv gearbeitet haben, auch tatsächlich verkaufen.



Maximaler Ertrag

Züchter sind der Schlüssel zur Entwicklung guter Zwiebelsorten. Wim van der Heijden weiß, wovon er spricht. „Die Züchter suchen in den Versuchsflächen nach den besten Eigenschaften, wie maximalem Ertrag und hohe Qualität. Anschließend werden diese Zwiebeln ausgewählt, um neue Sorten zu kreieren. Das ist aber noch nicht alles. Doch auch eine problemlose Ernte und eine gute Transportfähigkeit sind von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus müssen die Zwiebeln auch dann widerstandsfähig sein, wenn im Produktionsbereich Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit und Krankheiten auftreten. Kurzum: Die Züchter wünschen sich gesunde, schnell wachsende Zwiebeln mit hohem Ertrag. Dazu bedarf es jahrelanger Forschung“, sagt van der Heijden. „Dazu kommt die Haltbarkeit ins Spiel. Denn viele Zwiebeln werden über lange Zeiträume gelagert oder über die ganze Welt transportiert, bevor sie von den Verbrauchern gekauft werden. Auch beim Transport müssen die Zwiebeln ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen. Denn der Kunde möchte im Laden keine Zwiebel sehen, die gequetscht oder sgehäutet ist. All diese Aspekte müssen stimmen.“



Globaler Markt

„Wir mussten einen langen Weg gehen, um diese Position auf dem Weltmarkt zu erreichen. Das ist uns aber gelungen", sagte Van der Heijden, der gerne einen kleinen Einblick in die Entstehungsgeschichte gibt. „In den neunziger Jahren war die Qualität der Zwiebel unsere oberste Priorität. Sie werden jetzt denken: Das ist logisch - und damit haben Sie recht. Für die Landwirte jedoch ist die Produktivität wichtiger, da sie pro Kilo bezahlt werden. Das macht die Qualität nicht weniger wichtig. Deshalb haben wir uns sehr stark dafür eingesetzt, die Qualität kontinuierlich auch bei einem größeren Ertrag hoch zu halten. Und das ist uns gelungen. Darüber hinaus hält unser Team von Produktmanagern regelmäßig die Ohren offen und hört den Landwirten zu. Die Rückmeldungen, die wir aus der Praxis erhalten, schaffen die Basis auf der wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.“



Packstationen

„Wir arbeiten mit den sogenannten Packstationen zusammen, die die Zwiebeln in loser Schüttung kaufen. Was ist bei der automatischen Verwiegung, Verpackung und dem Transport der Zwiebeln zu beachten? Welche spezifischen Anforderungen haben diese Unternehmen?“ Laut Wim van der Heijden sind die Packstationen nun von der Qualität der Hazera-Sorten überzeugt. „Diese Firmen kaufen die Zwiebeln von den Züchtern. Für sie gilt: Je weniger Verlust bei Verpackung und Transport, desto größer der Gewinn. Sie wollen keine Zwiebeln, die nicht fest genug sind, zu feucht sind oder ihre schützende Außenhaut verlieren. Außerdem dürfen die Zwiebeln während der langen Reise nach Asien, Afrika oder Amerika nicht beschädigt werden. Wenn die Zwiebeln unattraktiv aussehen oder schimmeln, wirkt sich das direkt auf ihre Einnahmen aus. Glücklicherweise erreichen unsere Zwiebeln im Durchschnitt die höchste Punktzahl. Aufgrund ihrer hervorragenden Qualität ist der Verlust unserer Zwiebeln deutlich geringer als bei unseren Konkurrenten. Und das sich herumgesprochen.“





Wim van der Heijden



Ein gewaltiger Schritt vorwärts

Es gibt viele verschiedene Zwiebelsorten. Die neueste Sorte von Hazera heißt Fasto. Diese Sorte kann früh in der Saison ausgesät werden, um eine sehr frühe Ernte zu ermöglichen. Außerdem ist sie auch für die Lagerung über einen längeren Zeitraum geeignet. Eine einzigartige Kombination! Früher war das anders, aber dank neuer Zuchttechniken haben wir einen großen Sprung nach vorne gemacht. Auch hier sind die Kunden begeistert, so Wim van der Heijden. „Einer der Hauptvorteile der verlängerten Haltbarkeit ist, dass die Züchter die Zwiebeln nicht sofort nach der Ernte verkaufen müssen. Sie können warten, bis sich die Marktsituation verbessert und ein besserer Preis erzielt wird.“



Fortschritt

Ein überzeugendes Beispiel für Fortschritt ist der Kampf gegen den falschen Mehltau. Vor vielen Jahren suchten Wissenschaftler der Universität und des Forschungszentrums Wageningen nach Resistenzen gegen diese Krankheit bei mehr als achthundert in freier Wildbahn wachsenden Allium-Arten. Schließlich fanden sie diese in einer sehr kleinen Pflanze in Pakistan. Diese war Allium roylei. Hazera nutzte die Eigenschaften der Pflanze und meldete ein Patent für die daraus gezüchtete Zwiebel (Allium cepa) an. Wim van der Heijden: „Das Gute daran ist, dass Biobauer davon sehr profitieren. Normalerweise können Bio-Landwirte sehr wenig gegen diese Krankheit tun, da sie die meisten Pflanzenschutzmittel nicht einsetzen können. Nun ist bereits die Pflanze resistent. Auch bei dieser Sorte ist es uns gelungen, den Ertrag zu steigern. Früher konnte ein Biobauer auf einem Hektar Land 15 bis 20 t Zwiebeln ernten, heute hat er einen Ertrag von 40 bis 45 t. Damit kommt der Biobauer dem Ertrag des traditionellen Anbauers nahe, der rund 58 t pro Hektar Land ernten kann. Daher ist die Resistenz gegen falschen Mehltau eine günstige Entwicklung.“ Er fährt fort: „Krankheitsresistenz steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Und es gibt genügend Herausforderungen in diesem Bereich. Denn seien wir ehrlich, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln muss reduziert werde …“

Die neuen Zwiebelsorten, die diese Resistenz aufweisen, sind Santero und Sanjato. Beide können frühzeitig gesät und geerntet werden. In den vergangenen sieben Jahren hat sich die ökologische Fläche in den Niederlanden von 400 ha auf fast 1.000 ha erhöht.



Zwiebel-Sets

Neben Saatgut, das bisher das Thema war, konzentriert sich Hazera auch auf Zwiebelsets. Das bedeutet, dass zweijährige Pflanzen im April/Mai sehr dicht ausgesät werden. „Mehr als 100 Kilogramm Saatgut werden auf einem Hektar Land ausgesät. Wenn Sie den Samen so dicht aussäen, können Sie viele kleine Zwiebeln ernten, die dann wieder neu gepflanzt werden können“, sagte van der Heijden. Diese Samen, die zur Herstellung von Zwiebelsets verwendet werden, werden von Hazera verkauft und die zweijährigen Zwiebeln werden von spezialisierten Unternehmen hergestellt. Die neue Sorte heißt Contado und führt aufgrund ihrer Eigenschaften zu weniger hohen Verlusten als in der Vergangenheit. Der Erfolg all dieser neuen Sorten kann an vielen Orten weltweit beobachtet werden, sagt Wim van der Heijden. Sein Team besteht aus Spezialisten für Asien, Afrika, Europa und Amerika. Sie berücksichtigen auch spezifische Wünsche, da die örtlichen Gegebenheiten der Gebiete, in denen die Züchter arbeiten, berücksichtigt werden müssen. „Dieses System funktioniert gut. Deshalb blicken wir zurversichtlich in die Zukunft.



Treffen Sie uns auf der FRUIT LOGISTICA 2018

Sind Sie neugierig auf unsere Zwiebeln oder möchten Sie mehr darüber erfahren, was Hazera zu bieten hat? Besuchen Sie uns vom 7. bis 9. Februar auf der FRUIT LOGISTICA in Berlin an Stand C17. Wir präsentieren mehrere erfolgreiche Sorten, die die Produkte von Hazera und den Partner-Ansatz von Hazera verdeutlichen.