Halls: Soziales Engagement zum Mandela Day 2019

Foto: Halls

Während des zweitägigen Events anlässlich des Mandela Day arbeiteten die Mitarbeiter von Halls ehrenamtlich an acht Projekten in und um die Gemeinden Mataffin und Phumulani.



Am 18. Juli 2019, dem ersten Tag der Veranstaltung, widmete sich das Team von Halls Properties den Senioren von Phumulani. Während einer Veranstaltung im Buhle Home Base Care Centre in Phumulani, verteilte das Team Trainingsanzüge und T-Shirts, hielt eine Trainingseinheit ab und bereitete den älteren Menschen auf dem Grill ein Mittagessen zu. Glory Mkhonza, Chief Human Resources Officer & Public Sector Liaison bei Halls Properties, erklärte: „Für uns war dies eine gute Gelegenheit, diesen Tag mit den pensionierten Mitarbeitern von Halls zu feiern, und da wir sehen, wie sehr sie sich gefreut haben, werden wir dies sicher im nächsten Jahr wiederholen.“



Am zweiten Tag der Veranstaltung, die am 19. Juli 2019 stattfand, kamen Teams aus verschiedenen Abteilungen des gesamten Unternehmens zusammen, um gemeinsam an weiteren Projekten in und um Mataffin und Phumulani zu arbeiten. Dazu zählte die Errichtung eines Gemüsegartens im Woodhouse Community Centre, um den Anwohnern Zugang zu frischem Gemüse zu ermöglichen, ebenso wie der Bau eines überdachten Spielplatzes für Kinder im Mbombela drop in Centre. Zudem wurde der Schulhof der John Mdluli Grundschule gepflastert und an der weiterführenden Cyril Clarke School ein Gemüsegarten für die Schüler angelegt. Daneben wurden die Klassenzimmer der Little busy Edu-care-Vorschule renoviert und eine Suppenküche in der Sakha Sive Kinderkrippe gebaut, um Kinder und Mitarbeiter täglich mit Essen zu versorgen. Auch im Buhle Home Based Care Center und der „Home of Joy“-Kinderkrippe wurden ein Gemüsegarten und eine Suppenküche gebaut, um Kinder ebenso wie die älteren Mitglieder der Gemeinde zu versorgen.



„Die kontinuierliche Unterstützung unserer lokalen Gemeinschaften durch Halls ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsabläufe. Damit können wir vor Ort das Leben von Menschen in Not verbessern“, so Halls abschließend.