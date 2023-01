Hafen von Bilbao: Flexibilität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit

Diese drei Eigenschaften sieht der Hafen von Bilbao bei den logistischen Abläufen für die Obst- und Gemüsebranche als entscheidend an und bietet sie den Verladern und Logistikunternehmen auch an. Auf der FRUIT LOGISTICA will die Hafenbehörde diese Vorteile präsentieren. Am Stand A-61 in Halle 25 stellt die Hafenbehörde ihre leistungsstarke Grenzkontrollstelle vor, die rund um die Uhr besetzt ist und deren Abläufe über ihre E-Commerce-Plattform koordiniert werden, um ein Höchstmaß an Geschwindigkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Diese Einrichtung befindet sich direkt neben dem Containerterminal, das hoch automatisiert und mit 540 Steckdosen für Kühlcontainer ausgestattet ist.



Der Hafen verfügt auch über RoRo- und Mehrzweck-Terminals sowie über Lager für verderbliche Güter. Das Kühlterminal Frioport erstreckt sich über 4.800 m² und verfügt über zwei -25 °C Gefriereinheiten mit einer Gesamtkapazität von 16.300 m³ und drei Positiv-Kühlkammern mit einer Kapazität von 7.500 m³. Progeco seinerseits verfügt über zwei Anlagen für die Lagerung und den Umschlag von Waren mit insgesamt 6.000 m² positiver Kühlfläche. Das Unternehmen kümmert sich auch um die Lagerung, Wartung und Reparatur von Kühlcontainern, indem es rund um die Uhr Lösungen für alle Arten von Problemen sowohl mit baulichen Fragen als auch mit Kühlmaschinen für Reedereien und alle Arten von Kunden in diesem Sektor anbietet und so Verzögerungen und Unterbrechungen in der Kühlkette vermeidet.



Mit Verbindungen zu über 800 Häfen weltweit und einer weitreichenden Erfahrung im Verkehr mit verderblichen Waren ist der Hafen von Bilbao eine Drehscheibe für die Einfuhr von Frischprodukten aus Mittel- und Südamerika und Südafrika sowie für die Ausfuhr nach Nordeuropa. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die lange Tradition des Hafens im Obst- und Gemüsehandel mit dem Vereinigten Königreich und Irland. In der Nähe des Hafens von Bilbao befindet sich Mercabilbao, das größte Verteilerzentrum für verderbliche Lebensmittel im Norden der Iberischen Halbinsel und in Südfrankreich, das direkt an das Autobahnnetz angeschlossen ist.