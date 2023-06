Hafen Rotterdam: Namibia und die Niederlande arbeiten im Bereich grüner Wasserstoff zusammen

Foto: Port of Rotterdam

Am 19. Juni 2023 unterzeichneten die Port of Rotterdam Authority, Gasunie, Invest International und Hyphen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding - MoU) mit dem Namibian Implementation Authority Office, Namport und Nampower.



Die Organisationen wollen gemeinsam an der Entwicklung einer Infrastruktur für grünen Wasserstoff arbeiten, von Lüderitz in Namibia bis nach Rotterdam und weiter ins Hinterland. Die Erklärung wurde während des Namibiabesuchs von Ministerpräsident Rutte unterzeichnet. Dieser Besuch steht zu einem großen Teil im Zeichen der Zusammenarbeit zugunsten der Energiewende und der Nutzung von grünem Wasserstoff.



Mithilfe von grünem Wasserstoff aus nachhaltig erzeugter Energie soll die Industrie ökologischer gestaltet werden. Der weitere Ausbau der bestehenden langfristigen und gleichberechtigten Partnerschaften zwischen namibischen und niederländischen Behörden, Unternehmen und Wissenseinrichtungen ist von wesentlicher Bedeutung, um die Entwicklungen im Hinblick auf grünen Wasserstoff in beiden Ländern zu beschleunigen. Mit dieser MoU unterstreichen die drei niederländischen staatlichen Unternehmen ihr Engagement, die bestehende Zusammenarbeit zwischen Namibia und den Niederlanden in Bezug auf grünen Wasserstoff in den kommenden Jahren weiter zu fördern, zu vertiefen und zu strukturieren. Auf diese Weise soll die Wasserstoffwirtschaft in Namibia entwickelt werden und es soll eine neue Außenhandelsbeziehung mit den Niederlanden und dem Rest Nordwesteuropas entstehen.



Die MoU baut auf dem Dialog über eine Kooperation im Bereich von Energiequellen auf, den die namibische und die niederländische Regierungen im November 2021 aufnahmen. Dabei geht es hauptsächlich um grünen Wasserstoff. Eine weitere Grundlage bildet die Absichtserklärung zwischen der namibischen nationalen Planungskommission und dem niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik.