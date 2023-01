Greenyard: Bakker Belgium führt ersten E-Lkw ein

Foto: Greenyard

Am 26. Januar transportierte zum ersten Mal ein E-Lkw frisches Obst und Gemüse von Bakker Belgium, einem Unternehmen von Greenyard, zu Delhaize. Der neue Volvo-Lkw wird jedes Jahr rund 18.000.000 kg Obst und Gemüse an das Vertriebszentrum des Einzelhändlers in Zellik liefern, sagt Greenyard. Mit diesem wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Flotte wird Bakker Belgium jährlich 58 t CO2-Emissionen einsparen.



60 km ist die Strecke zwischen dem Vertriebszentrum von Bakker Belgien in Boom und dem von Delhaize in Zellik lang. Ideal für die Einführung des ersten vollelektrischen Lkw, so Greenyard, um die CO2-Emissionen des eigenen Betriebs weiter zu reduzieren. An beiden Standorten wurde in die Ladeinfrastruktur investiert. In Boom ist diese Infrastruktur mit 2.500 Sonnenkollektoren auf dem 15.000 m² großen Dach des Lagers. Dies garantiere eine kontinuierliche Versorgung mit grüner Energie, die auch für die elektrische Kühlung der Anhänger vor Ort verwendet wird, nachdem sie mit Produkten beladen wurden.



"Wir erwarten, dass der neue Lkw jährlich fast 90.000 km pro Jahr zurücklegen wird. Das ist so viel wie einmal um die Welt und zurück. Mit der Investition wollen wir in unserer Kategorie mit gutem Beispiel vorangehen, mehr Erfahrungen sammeln und unser Wissen über den elektronischen Transport mit den übrigen Partnern unserer Lieferkette teilen. Denn letztendlich brauchen wir jedes Glied in der Obst- und Gemüse-Lieferkette, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", so Adrie Bakker, General Manager bei Bakker Belgium.