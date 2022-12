Globus Leipzig-Seehausen liefert jetzt mit Bringoo

Foto: Globus Markthallen

Die Globus Markthalle in Leipzig-Seehausen bietet seit dem 5. Dezember 2022 einen Lieferservice in Kooperation mit Bringoo an. Über die Bringoo-App können mehr als 25.000 Artikel bestellt werden. Die Lieferung erfolgt am nächsten Tag innerhalb eines vorher ausgewählten Zeitfensters. Mittelfristig sollen auch Lieferungen am Bestelltag möglich sein, so Globus.



"Durch die Kooperation mit Bringoo bieten wir zusätzliche Mehrwerte für unsere Kundinnen und Kunden und liefern zukünftig den Einkauf bis nach Hause", sagt Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung Globus Markthallen.

Die Bestellungen werden von der Globus Markthalle selbst bearbeitet. Die Mitarbeiter stellen die gewünschten Produkte je Einkauf zusammen und lagern sie in der Abholstation in ihren jeweils benötigten Kühlzonen. So kann die Frische und Qualität der Produkte garantiert werden. Bringoo holt den Einkauf

in der Markthalle ab, legt ihn in spezielle Kühlboxen und liefert die Bestellung im Laufe des Tages zu dem gewünschten Liefertermin aus. Für die nähere Zukunft sind Echtzeit-Lieferungen geplant, d.h. der Einkauf wird am Bestelltag ausgeliefert.

Robert Kosobucki, Co-Founder bei Bringoo: "Die Kooperation zwischen uns soll es dem Kunden ermöglichen seinen lokalen Markt zu unterstützen ohne auf Bequemlichkeit zu verzichten, während unser Partner seine digitale Präsenz ausbauen kann." Die Erweiterung der Kooperation zwischen Globus und Bringoo ist

bereits vereinbart und wird im nächsten Jahr in weiteren Markthallen verfügbar sein.



Bestellt werden kann ganz einfach über die Bringoo-App. Sie ist nach vorheriger Anmeldung sofort startklar. Nach Eingabe der eigenen Adresse, kann die Globus Markthalle in Leipzig-Seehausen ausgewählt werden und der Einkauf kann beginnen. Für die Bezahlung stehen verschiedene Zahlungsmittel zur Verfügung wie bspw. Kreditkarte, Klarna, Sofortüberweisung, Giropay, Apple Pay oder Paypal. Insgesamt belaufen sich die Lieferkosten auf 6,90 Euro. Ein Mindestbestellwert besteht nicht. Die Lieferung erfolgt am

nächsten Werktag. Hierfür steht ein Zeitfenster zwischen zwei und vier Stunden zur Auswahl,

in dem die Bestellung zugestellt wird. Liefergebiet: Leipzig, Rackwitz, Delitzsch, Krostitz, Schönwölkau, Taucha, Eilenburg, Jesewitz, Schönwölkau, Schkeuditz Borsdorf, Machern und Brandis