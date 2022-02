GIL-Jahrestagung: Rück- und Ausblicke

Foto: GIL

Nach einem informativen ersten Tag der GIL-Jahrestagung war auch die zweite Hälfte vollgepackt mit fachlich anspruchsvollen Vorträgen und Diskussionen. Wie am Vortag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in digital unterteilten Räumen unterschiedlichen Projektpräsentationen beizuwohnen.



Die Themen waren rund um Technologien und Digitalisierung erneut bunt gemischt. Von der Akzeptanz und Nutzung von Daten aus elektronischen Feldkalendern über die Bedeutung von Resilient Smart Farming in Krisenzeiten bis hin zur Treibhausgasbilanzierung im Kartoffelanbau wurden viele Bereiche der Branche abgedeckt, die nicht nur für Forschung und Landwirte, sondern auch für die Vermarktung und die Lebensmittelsicherheit von Bedeutung sein dürften.



In einer abschließenden Podiumsdiskussion hat die GIL sich für eine kreativere Variante entschieden: Analog zur Gameshow "1, 2 oder 3" durften sich die Diskutierenden per Zahltafel für eine vorgegebene Aussage zum Thema Wissenstransfer entscheiden, das als gedanklicher Anker der letzten Veranstaltung diente. Nach der jeweiligen Positionierung wurde die Fragestellung noch einmal ausführlicher mit einzelnen Experten der Runde besprochen und mit Anmerkungen aus der Zuschauerriege komplettiert. Der zweite und letzte Tag der GIL-Jahrestagung endete mit letzten Worten des scheidenden 1. Vorsitzenden Markus Gandorfer, der den Staffelstab an seine Nachfolgerin Dr. Christa Hoffmann übergab. Die neue Vorsitzende der GIL beschloss die Veranstaltung mit einem Ausblick auf 2023: Dann soll die Jahrestagung idealerweise wieder in Präsenz stattfinden - am 13. und 14. Februar am Standort Westerberg in Osnabrück.



Mehr zur Jahrestagung erfahren Sie in einer nächsten Ausgabe des Fruchthandel Magazins.