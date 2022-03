Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL) wählt neuen Vorstand

Foto: GIL

Die Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL) hat bei der Mitgliederversammlung am 23. März in diesem Jahr turnusmäßig einen neuen Vorstand gewählt.



Dr. Christa Hoffmann (oeconos GmbH) freute sich nach ihrer Wahl zur zukünftigen 1. Vorsitzenden sehr über das ihr entgegengebrachte Vertrauen und sieht optimistisch und mit Tatendrang in die nächsten zwei Jahre. Sie übernimmt damit das Führungszepter vom scheidenden Vorsitzenden PD Dr. Markus Gandorfer (LFL), der satzungsmäßig nicht mehr zur Wahl antreten konnte, und damit nach vier erfolgreichen Jahren im GIL-Vorstand diesen verlässt. Dr. Christa Hoffmann ist erfahren im GIL Vorstand: An der Seite von PD Dr. Markus Gandorfer lenkte sie bereits in den vergangenen zwei Jahren die Geschicke der GIL als 2. Vorsitzende.



Auch Jun.-Prof. Dr. Anthony Stein nahm seine Wahl zum 2. Vorsitzenden an. Mit dem promovierten Informatiker, der das Fachgebiet für Künstliche Intelligenz in der Agrartechnik an der Universität Hohenheim leitet, kommt einmal mehr frischer Wind in den GIL-Vorstand. Bei der Wahl wurde ebenfalls die bisherige Geschäftsführerin Helga Floto mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt.