Gartenbau-Versicherung: Orkanserie verursacht Millionen-Schäden

Foto: Gartenbau-Versicherung

Das Gesamtvolumen der Schadenleistungen wird von der Gartenbau-Versicherung vorerst auf bis zu 12 Mio Euro geschätzt. Das Gros der 700 bis 800 Sturmschäden entstand in Betrieben, die nördlich einer gedachten Linie zwischen Köln und Berlin liegen, also etwa in der Mitte und im Norden Deutschlands. Auch aus den Niederlanden und in geringerem Umfang aus Nordfrankreich wurden dem Außendienst Schäden gemeldet, so die Versicherung.



In allen Regionen würden die meisten Schäden unter 10.000 Euro liegen. Allerdings gebe es auch vereinzelt von Orkan Zeynep verursachte Großschäden, die insbesondere durch Schäden an den Kulturen die Millionen-Euro-Grenze überschreiten würden.

„Bei der weiterhin instabilen Wetterlage empfehlen wir daher eine schnellstmögliche Reparatur oder zumindest das provisorische Abdichten“, erklärt Manfred Klunke, Vorstandsvorsitzender der Gartenbau-Versicherung. Dabei seien Betriebe im Vorteil, die sich bereits einen ausreichenden Vorrat an Glasscheiben angelegt hätten, denn die Lage am Materialmarkt sei weiterhin angespannt.

Die Winterstürme am Wochenende der KW 7 hätten mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 162 km/h an der deutschen Küste an den letzten besonders schadenreichen Sturm „Kyrill“ aus dem Jahr 2007 erinnert. Vor 15 Jahren regulierte die Gartenbau-Versicherung auf dem damals erheblich niedrigeren Preisniveau rund 9 Mio Euro, die jedoch noch auf einer deutlich schwächeren Beitragsbasis zu tragen waren, heißt es abschließend.