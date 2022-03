Fyffes: Zweite Folgenabschätzung der Menschenrechte und erster Human Rights Bericht veröffentlicht

Foto: Fyffes

Der Bericht erläutert laut Fyffes den Ansatz zur Sorgfaltspflicht für Menschenrechte (Human Rights Due Diligence) gemäß den UN-Leitprinzipien. Die zweite Bewertung wurde unter Verwendung der Risikobewertungsmethode erstellt, die dazu beitrug, die erste Folgenabschätzung zu Menschenrechten (Human Rights Impact Assessment) zu vertiefen, die 2019 von BSR durchgeführt wurde und eine eingehende Prüfung in fünf Ländern umfasste: Honduras, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik und Belize.



Fyffes arbeitet mit einer unabhängigen Experten-NGO zusammen und führte 900 anonyme Interviews in 14 Gemeinden in Choluteca im Umkreis der Melonenbetriebe von Fyffes in Honduras. In Belize wurde gerade eine Bedarfsanalyse abgeschlossen, die 132 Interviews in acht Gemeinden im Umkreis der Fyffes-Farmen umfasste. Dies geschehe zu einer Zeit, in der die Europäische Union derzeit Rechtsvorschriften vorgebe, die Unternehmen zur Durchführung einer Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt verpflichten würden, so Fyffes.

In dem zweiten Bericht habe Fyffes insgesamt Fortschritte bei seinen Bemühungen zur Minderung von Menschenrechtsrisiken gemacht. Die ursprünglich 13 auffälligen Menschenrechtsrisiken wurden bei der aktuellen Bewertung erneut als die wichtigsten bestätigt, und Fyffes verbesserte seine Punktzahl für den Umgang mit Risiken in Bezug auf Sicherheit, Kinderarbeit, Umwelt und Gesundheit der Gemeinschaften sowie das Recht auf Lebensunterhalt. In einem Risikobereich - Gesundheit und Sicherheit - habe sich Fyffes eine geringere Punktzahl gegeben. Dies sei auf die Einführung strengerer Praktiken im Bereich Gesundheits- und Sicherheitsmanagement zurückzuführen, die einen besseren Überblick über die Risiken bieten, einschließlich der vorherrschenden Verkehrssicherheitsprobleme für Mitarbeiter auf dem Weg zur und von der Arbeit.