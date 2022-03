Fyffes setzt sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt ein

Foto: Fyffes

Fyffes hat sich entschieden, seine europäischen Spenden anlässlich des Internationalen Frauentages auf Wohltätigkeitsorganisationen zu konzentrieren, die Frauen unterstützen, die von

geschlechtsspezifischer Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt, betroffen sind. Das Unternehmen hat knapp 30.000 Euro an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die weibliche Gewaltopfer unterstützen, darunter Women's Aid Ireland, Women's Aid England und Schottland, Blijf Groep in den Niederlanden und bff:Frauen gegen Gewalt in Deutschland.



Gender ist einer der vier vorrangigen Fyffes Schwerpunktbereiche für seine Spendenzuteilungen, zusammen mit Ernährung, Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel und Bildung.

Gleichzeitig hat Fyffes, um seine eigenen Mitarbeitenden und diejenigen innerhalb seiner Lieferkette

weiterhin zu unterstützen, seine globale Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt und Belästigung

(Global Anti-Violence and Harassment Policy) veröffentlicht. Fyffes erkennt damit das ILO-

Übereinkommen Nr. 190 an, das im Juni 2019 von der Internationalen Arbeitsorganisation

angenommen wurde und das Recht aller Menschen auf eine Arbeitswelt frei von Gewalt und

Belästigung, einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt und Belästigung, festschreibt.

In Lateinamerika, wo die meisten Produkte von Fyffes angebaut werden, hat die Verbesserung der

Gleichstellung der Geschlechter sowohl in der Region als auch in der Landwirtschaft als Sektor höchste

Priorität. Dies wurde bestätigt, als Fyffes Ende 2019 und 2020 seine erste Menschenrechtsfolgen-

abschätzung (Human Rights Impact Assessment) durchführte. Fyffes hat sich daher zum Ziel gesetzt,

die Einbeziehung von Frauen in die Belegschaft als gleichberechtigte Partner zu unterstützen und zu

fördern und einen integrativeren Arbeitsplatz zu schaffen.

Darüber hinaus arbeitet Fyffes mit mehreren erfahrenen NGOs in Lateinamerika sowie mit

Kunden zusammen, um Frauen zu stärken und seine beiden geschlechtsspezifischen Ziele zu

erreichen:

- Schulung von 100 % der Mitarbeiter an unseren eigenen Standorten in Lateinamerika bis 2025 und

50 % der Mitarbeiter an den Standorten unserer Zulieferer im Rahmen des Gleichstellungsprogramms

bis 2030 und

- die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in unseren eigenen Betrieben bis 2030.



Da während der Covid-19-Pandemie Schulungen im Klassenzimmer nur eingeschränkt möglich waren,

arbeitete Fyffes gemeinsam mit BSR an einer digitalbasierten Schulungslösung (HERessentials™), die

an die lateinamerikanische Region angepasst wurde. Diese wird bereits in Belize, Costa Rica, Ecuador

und Honduras eingesetzt, um das erste Ziel des Unternehmens zu erreichen.

Nach Angaben von United Nations Women hat die Covid-19-Krise zu einer sogenannten

"Schattenpandemie" geführt, da das Ausmaß häuslicher Gewalt und alle Arten von Gewalt gegen

Frauen und Mädchen aufgrund von Faktoren, die sich aus der Pandemie ergeben, zugenommen hat.