Fyffes erhält die GLOBALG.A.P-Zertifizierung für alle Melonenfarmen in Honduras

Foto: Fyffes

Fyffes ist sich seiner Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung der Sozial- und Arbeitsstandards und der Förderung nachhaltiger Arbeitspraktiken bewusst. Um so mehr freut es das gesamte Team rund um Genivaldo Pereira, General Manager Melon Operations, dass die Umgestaltung des Melonengeschäfts in Honduras und Guatemala Früchte trägt. Die neue GLOBALG.A.P Zertifizierung für die honduranischen Melonenfarmen Melon Export, Suragroh und Soleado ist ein weiterer Beweis für das kontinuierliche Engagement von Fyffes zur Förderung guter landwirtschaftlicher und nachhaltiger Praktiken, so das Unternehmen.



„Ich möchte allen Menschen bei Melon Export, Suragroh und Soleado sowie dem globalen Compliance-Team danken, die sehr hart daran gearbeitet haben, diese wichtige Auszeichnung zu erhalten. Seit ich dem Melonengeschäft von Fyffes beigetreten bin, ist es mein Ziel, die Melonenfarmen und Packhäuser so umzugestalten, dass wir das Geschäft ausbauen können. Diese Zertifizierung wird von unseren Kunden auf der ganzen Welt, insbesondere aber in Europa, geschätzt. Sie stellt ein Sprungbrett für globales Wachstum unseres Unternehmens dar und kommt den Gemeinden vor Ort zugute“ sagt Genivaldo Pereira.



Die Vision von GLOBALG.A.P besteht darin, landwirtschaftliche Betriebe für ihre Bemühungen zu würdigen, sichere Lebensmittel zu produzieren und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, die Umwelt und das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften zu schützen. Seit 2021 befinden sich die Farmen auf einem Weg der Verbesserung der Sozial- und Arbeitsstandards, des Umweltschutzes und einer starken Unternehmensführung, einschließlich der Verleihung des begehrten Siegels „Sozial verantwortliches Unternehmen“ an Suragroh von der honduranischen Stiftung für sozial verantwortliches Wirtschaften (FUNDAHRSE) im Jahr 2022.



Hugo Hays, Fyffes Global Director of Compliance and Food Safety, sagt: „Im Oktober 2001 war Fyffes das erste Unternehmen überhaupt, das durch GLOBALG.A.P. (EurepGAP) sein Bananengeschäft zertifizieren ließ. Seitdem setzen wir uns kontinuierlich für Weiterentwicklung unserer landwirtschaftlichen Praktiken ein. Es freut mich sehr, dass nun auch unser Melonengeschäft die GLOBALG.A.P. Standards erfüllt. Um diese Zertifizierung zu erhalten, waren einige grundlegende Änderungen an unseren Melonenproduktionssystemen und unserer Philosophie erforderlich, die unsere Teams voll und ganz umgesetzt haben. All unsere Kunden weltweit können somit unserem unermüdlichem Engagement für erstklassige Compliance vertrauen.“