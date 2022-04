Fyffes auf der FRUIT LOGISTICA

Foto: Fyffes

Einzelhändler und Händler sind eingeladen, das Fyffes Team auf der diesjährigen Messe zu besuchen, um zu sehen, wie das Unternehmen seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und langfristige Partnerschaften mit den besten Produzenten in Lateinamerika konsequent umsetzt.



Mit "Win Togehter" wird einer der Kernwerte von Fyffes auf der diesjährigen FRUIT LOGISTICA in Berlin thematisiert, um die Investitionen des Unternehmens in Nachhaltigkeit und die Bemühungen zur Förderung der Menschenrechte auf seinen eigenen Farmen sowie bei seinen Lieferanten zu demonstrieren, so das Unternehmen. Fyffes konzentriert sich darüber hinaus auf die Entwicklung von individuellen Kundenprogrammen, die – basierend auf Konsumentenerkenntnissen – auf unterschiedliche Einzelhändlerprofile zugeschnitten werden können. Mit "Consumer at Heart" engagiert sich Fyffes dafür,

nachhaltig produzierte Produkte anzubieten, die den aktuellen Verbraucherbedürfnissen gerecht

werden.



Auf der diesjährigen FRUIT LOGISTICA lädt Fyffes alle Stakeholder ein, die Vision des Unternehmens „Shaping wellbeing for the world“ zu erkunden. Im Rahmen seiner strategische Säule "Consumer at Heart" investiere Fyffes kontinuierlich in tiefgehende Marktforschungsanalysen, um aktuelle Erkenntnisse über die Nutzung und Einstellung der Verbraucher zu gewinnen. Dies ermögliche es Fyffes, maßgeschneiderte Engagement-Programme zu entwickeln, die darauf abzielen, einen Mehrwert für die Kategorie zu schaffen, indem sie auf die individuellen Ladenkonzepte der Einzelhändler eingehen und sie mit spezifischen Konsumentenstrukturen verbinden. Das Ergebnis ist ein innovatives In-Store-Erlebnis, das darauf ausgelegt ist, einen Mehrwehrt für Einzelhändler, Lieferanten und die gesamte Kategorie zu generieren.

„Unsere Konzepte setzen auf Authentizität und laden so ein, ein besseres Verständnis über den faszinierenden Weg unserer Produkte von den Tropen bis in die heimische Obstschale zu gewinnen“, sagt

Michaela Schneider, Business Development Manager für Kontinentaleuropa. „Sie erwecken unseren Wert

„Win Together“ zum Leben und zeigen, wie wir in die Partnerschaft mit den besten Anbauern

Lateinamerikas investieren, um qualitativ hochwertige Premium-Früchte zu liefern.“

Fyffes strebt nach Exzellenz und Innovation in der gesamten Lieferkette. „Jeder bei Fyffes, von den Anbauern in den Tropen bis zu den Reifern und Händlern in Europa, hat eine Leidenschaft für das, was er

tut, und teilt das starke Engagement, qualitativ hochwertige, wohlschmeckende Früchte aus verantwortungsbewusstem Anbau nach Europa zu bringen“, fügt Michaela Schneider Fyffes Europe hinzu hinzu.



Halle 5.2, Stand A-03