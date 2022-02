Future Crops: Vertical Farm soll hohe Erträge und langes shelf life bei Basilikum ermöglichen

Foto: Future Crops

Das Saatgut wurde an der israelischen Agrarforschungsorganisation (ARO) von Dr. Nativ Dudai, Professor und Leiter der Abteilung für Heil- und Aromapflanzen, entwickelt. Das AgriTech-Start-up Future Crops hat die Lizenzrechte an diesem Saatgut erworben, um damit die auf den Anbau in der eigenen, hauptsächlich solarbetriebenen 2.000 m2 großen Vertical Farm angepassten Basilikumproduktion zu erhöhen, so das niederländische Unternehmen.



"Die meisten der heute verfügbaren Basilikumsorten wurden für den Anbau im Freiland und Gewächshaus entwickelt. Unser Ziel war es, Sorten zu züchten, die bestens für die Vertical Farming-Produktion geeignet sind. Wir suchten insbesondere nach Merkmalen wie Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltstressoren, Ertragsfähigkeit sowie Geschmacks- und Beschaffenheitseigenschaften", erklärt Dudai. Dies geschah ohne genetische Veränderungen oder Editing. "Pflanzen verhalten sich in einer geschlossenen Umgebung ganz anders als auf einem offenen Feld", erklärt Gary Grinspan, CEO und Mitbegründer von Future Crops. "Wir beobachten sie ständig und stellen uns auf ihre Wachstumsbedürfnisse ein, um die Bedingungen im Freiland so gut wie möglich zu imitieren." Der Ertrag des vertikal gezüchteten Basilikums habe sich in den vergangenen drei Jahren fast verdreifacht, das shelf life beträgt unter optimalen Lagerbedingungen mehr als zwei Wochen und er sei völlig rückstandsfrei produziert. Future Crops baut verschiedene Sorten an, darunter Zimt-, Zitronen-, Limetten- und Thai-Basilikum. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Einzelhandel und die Gastronomie, richtet sich aber auch an Lebensmittelproduzenten, insbesondere an die Hersteller von Pesto.