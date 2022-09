Fruit & Veg: Natural health! setzt Tomaten in den Mittelpunkt

Foto: Unsplash

Die Anbaufläche für Tomaten, die in den Frischeverzehr gehen, beträgt in Italien etwas mehr als 7.500 ha in Gewächshäusern und 17.000 ha im Freiland. Die Produktion liegt bei etwa 1 Mio t pro Jahr, womit Italien an vierter Stelle der europäischen Erzeugerländer steht. Den ersten Platz belegt weiterhin Spanien, gefolgt von den Niederlanden und Belgien.



Laut der OI Pomodoro da Industria Nord Italia werden in Italien jedes Jahr mehr als 5.000 Tomatensorten auf etwa 70.000 ha angebaut, sowohl für den Frischverzehr als auch zur Weiterverarbeitung. Besonders zeichne sich das italienische Angebot durch seine organoleptische Qualität, den Geschmack, das Aroma, die Textur der Früchte und die Differenzierung des Angebots bei Vielfalt und Vermarktungszeitraum aus. Tomaten sind weltweit beliebt, weshalb sie auch im Mittelpunkt von "Fruit and Veg. Natural Health !" stehen, dem von der Europäischen Union und AOP Gruppo Vi.Va., Almaverde Bio, Apofruit, Codma, Coop Sole, Mongolfiera, Ortoromi, Terremerse, Solarelli, Op TerrediBari finanzierten Projekt zur Förderung einer gesunden Lebensweise und zur Verbreitung der Werte von europäischem Obst und Gemüse bei den Verbrauchern in Italien, Rumänien und den Niederlanden.



„Natürlich“, erklärt Sergio Giardina, Direktor der Erzeugerorganisation OP la Mongolfiera, „machen die Probleme der Energiekosten und der technischen Produktionsmittel, zu denen noch der Klimawandel hinzukommt, jede mittelfristige quantitative Vorhersage schwierig, aber es steht außer Zweifel, dass das Qualitätsangebot, das in den am besten geeigneten Gebieten der Erde wie Italien angebaut wird, immer einen herausragenden Platz im europäischen Verbrauch haben wird.“



„Unsere Produktion in Sizilien“, so Giardina weiter, „konzentriert sich auf kleinbeerige Tomaten mit hoher Wertschöpfung. Die Produktion der nächsten Kampagne wird sicherlich durch die derzeitige Ungewissheit in Bezug auf die Kosten der technischen Mittel und die Energiekosten etwas gebremst, wie es in ganz Europa der Fall ist, aber man muss sagen, dass unser Produktionsmodell in Sizilien einzigartige Merkmale aufweist, was die Qualität des Angebots angeht, aber auch in Bezug auf die Verbindung mit dem Produktionsgebiet, den Umweltschutz und die soziale Rolle. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Arbeitskosten in unserem Land 40-50% der allgemeinen Produktionskosten ausmachen, was zeigt, wie wichtig der Anbau von Frischetomaten in Sizilien für die Gesellschaft ist.