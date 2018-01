FRUIT LOGISTICA Innovation Award: The Alberts Smoothie Station ist nominiert

Foto: Greenyard

Ein Verkaufsautomat, der aus tiefgefrorenem Obst und Gemüse 100% natürliche Smoothies ohne Zuckerzusatz herstellt. Die Verbraucher können aus einem Menü von Smoothie-Rezepten wählen oder mit einer Smartphone-App ihre eigenen, individuellen Mischungen zusammenstellen, zugeschnitten auf ihren persönlichen Geschmack und ihre Ernährungsbedürfnisse. Die Maschine ist mit einem Selbstreinigungssystem ausgestattet und die Bechergröße ist einstellbar. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Art und Größe von Obst und Gemüse für die automatische Nachschubplanung. Die Station kann auch Zahlungen abwickeln und sogar Daten von Wearables sammeln.



The Alberts Smoothie Station, Alberts NV powered by Greenyard NV, Belgien, Alberts: Halle 4.1

www.alberts.be, Greenyard: Halle 5.2 A-03, www.greenyard.group



A vending machine using frozen fruit and vegetables to make 100% natural smoothies without added sugar. Consumers can either choose from a menu of smoothie recipes or use a smartphone app to create their own individual mixes tailored to their personal taste or nutritional needs. The machine involves a self-cleaning system and the cup size is adjustable. There are no restrictions on the types or sizes of fruit and vegetables used for automated replenishment. The station can also handle payments and even collect data from wearables.



The Alberts Smoothie Station, Alberts NV powered by Greenyard NV, Belgium, Alberts: Hall 4.1

www.alberts.be, Greenyard: Hall 5.2 A-03, www.greenyard.group