FRUIT LOGISTICA Innovation Award: Scheufelen – Grass Paper Greenliner ist nominiert

Foto: Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG

Ökologisches Verpackungsmaterial aus bis zu 50 % Frischgrasfaser. Das vollständig recycelbare und biologisch abbaubare Wellpappenrohpapier kann für Wellpappen- und Linerlagen verwendet werden. Durch den Einsatz von Grasfasern als nachwachsendem Rohstoff können Energie- und Wasserverbrauch drastisch gesenkt werden. Herkömmliche Zellstofffasern benötigen 30.000 Liter Wasser pro Tonne, verglichen mit null Litern für die Herstellung von Grasfasern. Zellstoff verbraucht 6.000 kW/h Energie pro Tonne, bei Grasfaser sind es nur 150 kW/h. Im Gegensatz zum Baum wächst Gras nach dem Schneiden schnell wieder nach. Das macht die Grasfaser zu einem nachhaltigen Rohstoff.



Scheufelen – Grass Gaper Greenliner, Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG, Halle 11.1 A-05, www.scheufelen.com



Ecological packaging material made of up to 50% fresh grass fibre. The fully recyclable and biodegradable corrugated base paper can be used for corrugated and liner layers. Using grass fibre as a sustainable raw material, energy and water consumption can be drastically reduced. Traditional pulp fibre requires 30,000 litres of water per tonne compared with zero litres for grass fibre production. Pulp also consumes 6,000 kW/h of energy per tonne with only 150 kW/h for grass fibre. Grass is also more sustainable, growing again more quickly after cutting.



Scheufelen – Grass Paper Greenliner, Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG, Hall 11.1 A-05, www.scheufelen.com