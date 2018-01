FRUIT LOGISTICA Innovation Award: Pook Coconut Chips ist nominiert

Foto: PookSpaFoods GmbH

Knusprige, ohne Öl oder Fett verarbeitete Chips aus frischer thailändischer Kokosnuss mit unverwechselbarem Geschmack und Crisp. In Tüten mit einem Füllgewicht von 40 g sind die drei Varianten Original Sea Salt, Mango Sea Salt und Chocolate Sea Salt erhältlich. Diese Kokosnuss-Chips sind vegan, glutenfrei und frei von Konservierungsstoffen. Sie sind als Snack für zwischendurch oder auch als Topping für Salate, Müsli, Joghurt, Eis und vieles mehr geeignet.



Pook Coconut Chips, PookSpaFoods GmbH, Deutschland, Halle 21 C-11, www.pookspafoods.com



Crunchy natural crisps made from fresh Thai coconut with an unmistakable taste. The three flavours, Original Sea Salt, Mango Sea Salt and Chocolate Sea Salt are available in bags with a filled weight of 40 g. The coconut chips are vegan, gluten-free and free from preservatives. They are suitable as a snack for in-between meals or as topping for salads, muesli, yoghurt or ice cream.



Pook Coconut Chips, PookSpaFoods GmbH, Germany, Hall 21 C-11, www.pookspafoods.com