FRUIT LOGISTICA Innovation Award: Malver von Turatti srl ist nominiert

Foto: Turatti slr

Eine elektromechanische Einheit zum automatischen Schälen von entsteinten und halbierten Mangos mit einer durchschnittlichen Leistung von ca. 48 Stück pro Minute. Die Maschine ist einfach zu bedienen und zu warten und kann in ein Entsteinungssystem integriert werden, um so eine kompakte Verarbeitungseinheit bilden. Alle Mangosorten - von südamerikanischen, über afrikanische bis hin zu asiatischen - können bei geringer Abfallmenge in hoher Geschwindigkeit gleichzeitig verarbeitet werden. Dieses innovative System kommt auch mit sehr weichen Mangos gut zurecht.



Malver, Turatti srl, Italien, Halle 3.1 D-07, www.turatti.com



An electromechanical unit for the automatic peeling of pitted and halved mangos with an average capacity of some 48 pieces per minute. The machine is easy to operate and maintain and can be integrated into a pitting system to create a compact processing unit. All varieties of mangoes, from South American to African and Asian, can be processed simultaneously at high speed with a minimum amount of waste. This innovative system also copes well with very soft mangoes.



Malver, Turatti srl, Italy, Hall 3.1 D-07, www.turatti.com