FRUIT LOGISTICA bleibt die wichtigste Business-Plattform für die Frischfrucht-Branche

Je größer der Markt, desto größer die Nachfrage. Mit einem Anstieg der Verbraucherausgaben für frisches Obst und Gemüse in Europa auf voraussichtlich 800 Milliarden Euro bis 2030 (Quelle: Trendreport der Fruit Logistica: Disruption in Fruit & Vegetable Distribution) wächst auch die Bedeutung der FRUIT LOGISTICA, der führenden Fachmesse für den globalen Fruchthandel, weiter.

Denn die Einkäufer, Sortimentsmanager und Importeure, deren Teilnehmerzahl Jahr für Jahr steigt, sehen sich zunehmend unter Druck, nachhaltige Versorgungsquellen zu sichern und gleichzeitig immer zuverlässigere, technologisch ausgereifte Vertriebsketten zu entwickeln, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Während die Entscheidungsträger in der Beschaffung selbst in der Hand haben, wie sie ihr Budget einsetzen, besitzen sie keine Monopolstellung, was die Kenntnis des Markts betrifft. Das erklärt, warum sie Jahr für Jahr so zahlreich auf die FRUIT LOGISTICA in Berlin zurückkehren: Sie müssen neue Chancen, innovative Produkte und technologische Trends im Auge behalten, was die Fachmesse zu einem besonders effektiven Schaufenster der Branche macht.

Die Budgets, um die es geht, sind keineswegs gering. So gab beispielsweise die Eurogroup, die frisches Obst und Gemüse exklusiv für Rewe (Deutschland) und Coop (Schweiz) bezieht, jüngst bekannt, dass frische Früchte mit einem Warenwert von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr durch ihre Beschaffungszentren in Deutschland, Italien, Spanien und der Schweiz transportiert werden. Das ist nur einer von vielen potenziellen Kunden, die auf der Suche nach neuen Geschäftspartnern auf die FRUIT LOGISTICA kommen. Eine Befragung der Fachbesucher zur diesjährigen FRUIT LOGISTICA ergab, dass rund 86 % an Entscheidungen bei Einkauf und Beschaffung beteiligt waren, während rund 44 % direkt für die Entscheidungsprozesse in ihrem Unternehmen verantwortlich waren. Das ist nur einer der Gründe, warum für den wirtschaftlichen Erfolg vieler Unternehmen in der Frischfruchtbranche die Teilnahme an der FRUIT LOGISTICA so entscheidend ist.