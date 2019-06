FRUIT LOGISTICA Award for Retail Excellence: Herausragende Produkte & Leistungen fördern & würdigen

Mit dem "FRUIT LOGISTICA Award for Retail Excellence", kurz "FLARE", werden Personen und Unternehmen ausgezeichnet, die mit innovativen, inspirierenden Ideen und Aktivitäten die Abteilung "Obst und Gemüse" in den Fokus stellen und damit Verbraucher zu einem erhöhten Konsum von Frischeprodukten motivieren. Der international angelegte Preis wird zukünftig jährlich verliehen, erstmals in 2020 auf der FRUIT LOGISTICA-Auftaktveranstaltung "Fruitnet World of Fresh Ideas", die am 4. Februar 2020, dem Vortag der Messe stattfindet (5. bis 7. Februar 2020).



"Es ist unser Ziel, den Konsum von Obst und Gemüse zu steigern. Dabei ist der Lebensmitteleinzelhandel ein entscheidender Treiber“, erklärt Madlen Miserius, Senior Produkt Managerin der FRUIT LOGISTICA. "Mit dem 'FLARE' wollen wir Händler auszeichnen, die sich auf vorbildliche Art und Weise ganz besonders für die Obst- und Gemüse-Abteilung engagieren."

In den nächsten Monaten werden in weltweiten Storechecks Beispiele für außergewöhnliche Leistungen gesucht. Der Einzelhandel ist eingeladen, auch selbst Bewerbungen einzureichen. Die Prüfung und Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine internationale Expertenjury. Die Verleihung findet am 4. Februar 2020 im Rahmen der "Fruitnet World of Fresh Ideas" statt, der Auftaktveranstaltung der FRUIT LOGISTICA 2020.



Der "FLARE" wird in drei Kategorien verliehen:

- Merchandising Excellence Award

- Category Excellence Award "Fruit"

- Category Excellence Award "Vegetable"



Der Merchandising Excellence Award wird für besondere Marketingkampagnen, Verkaufspräsentationen, PoS-Aktivitäten oder Verpackungsideen verliehen.

Die beiden Category Excellence Awards fokussieren sich auf einzelne Kategorien und betrachten dabei die gesamte Wertschöpfungskette (Produktion, Einkauf, Verpackung, Logistik, PoS). Bei beiden Category Awards werden jährlich wechselnde Produkte betrachtet. "Für 2020 haben wir uns beim Vegetable-Award für die Kategorie "Tomaten" und beim Fruit-Award für "Beeren" entschieden. In beiden Kategorien hat die Branche in den vergangenen Jahren viele spannende neue Produktentwicklungen und innovatives Retail Merchandising erlebt. Das ist etwas, was wir feiern wollen", erläutert Mike Knowles von Fruitnet.

Als Organisator des Preises suchen FRUIT LOGISTICA und Fruitnet Unternehmen, denen Exzellenz im Einzelhandel wichtig ist und die den Award daher fördern möchten. "Wir sind zuversichtlich, dass einige der weltweit führenden Unternehmen der Branche sich uns anschließen und diese neue Auszeichnung als Partner oder Sponsor unterstützen werden. Das Fruchtgeschäft wird damit auf internationaler Ebene neuen Schub bekommen", so Kaasten Reh von Fruitnet.