FRUIT LOGISTICA 2023 so international wie nie

Foto: Messe Berlin

Auf der führenden Fachmesse für den globalen Fruchthandel präsentieren vom 8. bis 10. Februar 2023 mehr als 2.600 Aussteller aus 92 Ländern Angebote entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Die FRUIT LOGISTICA 2023 wird aber nicht nur sehr international sein, sondern auch in 27 Hallen die gesamte Wertschöpfungskette für frisches Obst und Gemüse abbilden – vom Erzeuger bis zum Point of Sale – und dabei die wichtigsten Keyplayer der Branche zusammenbringen. Einkäuferinnen und Einkäufer sowie Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus über 140 Ländern können sich vom 8. bis 10. Februar 2023 auf 2.610 Aussteller aus 92 Ländern freuen.



Nachdem die FRUIT LOGISTICA im vergangenen Jahr coronabedingt in den April verschoben werden musste, kehrt sie im Jahr ihres 30. Jubiläums nun zu ihrem Ursprungstermin im Februar zurück, der für die Branche ideal ist. „All in One“ lautet das Motto der FRUIT LOGISTICA 2023 – und es könnte nicht passender sein. Denn in einer Zeit, in der Effizienz immer wichtiger wird, ist die Gelegenheit, bei der sich die gesamte globale Frischfruchtbranche an einem Ort trifft, umso wertvoller.



All in Business



Auch die Fruchthandelsbranche muss mit Lieferkettenproblemen, Kosteninflation, Verschiebung von Warenströmen und hohen Energiepreisen umgehen. Kai Mangelberger, Projektleiter der FRUIT LOGISTICA: „Wir als FRUIT LOGISTICA bringen die richtigen Menschen zusammen, geben der Branche die aktuellen Informationen an die Hand und bieten eine Plattform für die neuesten Innovationen. Wir sind der Ort, an dem die Branche nicht nur unter einem Dach zusammenkommt, sondern auch zusammenrückt.”

Bei gut vierzig Länderbeteilungen liegt die Ausstellungsfläche sogar über dem Vorpandemienivau, darunter die spanische Beteiligung. Damit unterstreicht Spanien einmal mehr seine Stellung als eine der führenden Exportnationen. 279 spanische Aussteller präsentieren sich auf mehr als 11.000 Quadratmetern Hallenfläche in vier Hallen. Weitere spanische Aussteller sind in den unterschiedlichen Themensegmenten zu finden.







All in Innovation



Der FRUIT LOGISTICA Innovation Award gilt als die wichtigste Branchenauszeichnung. Die Besonderheit: Die Messebesucherinnen und -besucher werden an den ersten beiden Messetagen, am 8. und 9. Februar 2023, mit ihrer Stimme die Innovation des Jahres wählen können. Die zehn Nominierten werden sich im Übergang zwischen den Hallen 20 und 21 präsentieren. Ebenfalls dort werden am 10. Februar 2023 um 14.30 Uhr die Gewinner bekannt gegeben.



In Halle 3.1 präsentieren innovative Unternehmen im Smart Agri-Bereich eine Reihe von digitalen Lösungen. Dazu gehören KI-gestützte Ernteroboter, Präzisionssprühdrohnen, fortschrittliche Bewässerungskonzepte und autonome Feldfahrzeuge.



Am 10. Februar verwandelt der Start-up Day unter dem Motto „Disrupt Agriculture“ die Halle 2.1 in den Anlaufpunkt für bahnbrechende Innovationen. 20 der innovativsten Tech-Start-ups aus der ganzen Welt werden in der Start-up Area ihre Produkte, Projekte und Ideen vorstellen.

All in Information



Vier Veranstaltungsbühnen, hundert Top-Referentinnen und -Referenten, alle wichtigen Branchenthemen. So lässt sich das Eventprogramm der FRUIT LOGISTICA 2023 zusammenfassen. In nur drei Tagen erhalten Fachbesucherinnen und Fachbesucher im Fresh Produce Forum, im Future Lab, im Logistics Hub, auf der Tech Stage und der Start-up Stage, Einblicke, die ihnen das ganze Jahr über helfen werden.



Mit dem European Statistics Handbook und dem Trend Report gibt die FRUIT LOGISTICA der Fruchthandelsbranche gleich zwei Whitepaper an die Hand, die Unternehmen dabei unterstützen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das European Statistics Handbook enthält eine Fülle von detaillierten Daten, die die statistischen Trends auf den verschiedenen europäischen Märkten für frisches Obst und Gemüse und in den verschiedenen Produktkategorien veranschaulichen. Der Trendreport mit dem Titel “What next for fresh produce? Key trends for the fruit and vegetable business in 2023“ besteht aus Interviews mit Expertinnen und Experten, die Themen wie Kosteninflation, ethischen Handel, Lebensmittelverschwendung, Klimawandel und neue Technologien beleuchten.