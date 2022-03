FRUIT LOGISTICA 2022: Dole setzt auf nachhaltigen Dialog

Neben Dole als Marke samt ihrem breiten Portfolio an frischem Obst und Gemüse ist Nachhaltigkeit das Schwerpunktthema. Vergangenes Jahr hat das Unternehmen seine Dole Way-Kampagne gestartet – 2022 liegt der Fokus darauf, das Nachhaltigkeitskonzept noch dynamischer, verantwortungsvoller und innovativer zu gestalten. Bei der FRUIT LOGISTICA werden neue, nachhaltigere Verpackungslösungen für Blaubeeren vorgestellt, und auch eine neue Marke für exotische Früchte des Unternehmens wird präsentiert. Themen und Initiativen, die Dole vor Ort in Berlin mit Kunden, Erzeugern, Freunden und Fruchtfans diskutieren wird, so Dole.



„Der Mensch und die Umwelt stehen im Mittelpunkt aller unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten“, sagt Xavier Roussel, CMSO bei Dole. „Trotz aller Herausforderungen, die die verganenen Monate mit sich gebracht haben, sind wir weiter vorangekommen und haben die Zeit genutzt, um strategische Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit zu erzielen“, so Roussel.

Dole sei stolz darauf, auf der Messe noch nachhaltigere Verpackungslösungen für Blaubeeren vorzustellen. Diese innovative Entwicklung stelle einen neuen Meilenstein im Umweltschutz dar. Die Besucher der Dole-Präsenz werden überdies neue Konzepte und Designs im Produktsegment der exotischen Früchte kennenlernen. Außerdem gibt Dole im Rahmen der Messe erste Einblicke in den neuen, frischen Auftritt seines vielfältigen Sortiments. Produkt-Sticker und andere Marketingmaterialien erhalten einen neuen, aufmerksamkeitsstarken Look am PoS.

Die FRUIT LOGISTICA biete die ideale Plattform, um das Engagement von Dole für die Welt von morgen „live“ zu demonstrieren und mit anderen in den Dialog zu treten. Wie bereits in der Vergangenheit, wird Dole auch in diesem Jahr die mit der Anreise und der Teilnahme an der Konferenz verbundenen CO 2 -Emissionen durch Emissionsgutschriften ausgleichen.



Halle 5.2, Stand A-08