Fruit and Veg Natural Health!/Italien: Kirschen – Rot, Stärke, Sicherheit

Foto: fruvenh

Zum Sommer finden sich in den Regalen Obst- und Gemüsesorten in bunten Farben. Die saisonale Farbwahl stellt Rot in den Mittelpunkt, eine Farbe, die für Stärke und Sicherheit steht, erklärt Fruit and Veg Natural Health! (fruvenh), ein von der Europäischen Union und AOP Gruppo Vi.Va., Almaverde Bio, Apofruit, Codma, Coop Sole, Mongolfiera, Ortoromi, Pempacorer, Solarelli, Op TerrediBari finanziertes Projekt.



Dieser Effekt wird in der Neurowissenschaft als Priming bezeichnet und den roten Früchten zugeschrieben, die es ermöglichen, das Produkt mit positiven mentalen Assoziationen zu verbinden, die oft mit Wohlbefinden, Gesundheit, aber auch mit Süße und Güte verbunden sind. Die Verbraucher kaufen Kirschen aufgrund ihres großen Beitrags zur Gesundheit, der einfachen Verwendung und des Geschmacks. Die Kirsche verzeichnet mit einem Wachstum von 15 % im Jahr 2021 gegenüber 2020 eine sehr gute Leistung in Bezug auf die gekauften Mengen.



Gianluca Casadio, Marketingleiter von Apofruit: "Die Solarelli-Kirschen gewinnen ständig an Marktanteilen, was auf eine rigorose Produktion in den am besten geeigneten Gebieten und eine sorgfältige Auswahl zurückzuführen ist, um einen außergewöhnlichen Geschmack zu erhalten. Das Produktionsmodell macht den Unterschied. Wir haben Produktions- und Schutztechniken entwickelt, die die Qualität der Kirschen optimieren, angefangen bei einer sorgfältigen Auswahl der Sorten, einer optimalen agronomischen Bewirtschaftung und einer Auswahl nach der Ernte. Hervorzuheben ist in diesem Jahr auch die hervorragende Produktion des Vignola-Gebiets, die durch die g.g.A.-Marke aufgewertet wird."



Almaverde Bio-Direktor Paolo Pari, ergänzt: "Die Kirschen der Marke Almaverde Bio, die sich durch eine innovative Auswahl sehr farbenfroher Sorten und eine mittlere bis große Größe auszeichnen, sind ebenfalls sehr gut. Wir haben vor einigen Jahren begonnen, diese zu produzieren. Der Verbraucher schätzt vor allem den Geschmack und die Sicherheit bei dem Produkt."