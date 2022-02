Fruchtwelt Bodensee trägt digital Früchte

Nachdem die Fachmesse als Präsenzveranstaltung neu terminiert werden musste, setzen die Veranstalter nun ein Digital- Event auf Deutsch zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt (18. bis 20. Februar) um. Produktion und Aufnahme des Formats finden im hauseigenen Digitalstudio der Messe Friedrichshafen sowie per Live-Zuschaltung der Gäste und Referenten statt, so Messegeschäftsführer Klaus Wellmann.



Das Online-Event startet am 18. Februar 2022 um 10.30 Uhr mit der Messe-Eröffnung im Live-Stream. Eingeleitet wird die Veranstaltung mit Grußworten der Messepartner und der Begrüßung des Landwirtschaftsministers des Landes Baden-Württemberg Peter Hauk. Am Samstag folgen weitere Vortragsreihen und am Sonntag der internationale Brennertag per Live-Übertragung.

Eine Teilnahme am Digital-Event ist für alle Interessierten unter dem Link https://www.visit.fruchtwelt-bodensee.de/de/digitalevent möglich.

Branchenspezifische Inhalte diskutieren live Dr. Christian Scheer (Fachbereichsleiter Übergebietliche Pflanzenschutzberatung, Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee), Thomas Heilig (Vorsitzender der Obstregion Bodensee e.V.), Birgit Gutberlett-Geisinger (Geschäftsführung ÖKOBO GmbH – ökologisches Bodenseeobst) sowie zugeschaltet Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Peter Ehleiter (Geschäftsbereichsleiter Einkauf Edeka Südwest) in der Gesprächsrunde zum Thema Zukunft des Obstbaus am Bodensee am 18. Februar ab 11.30 Uhr. Fans der Fruchtwelt Bodensee haben hierbei die Möglichkeit interaktiv Fragen zu stellen. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion folgt ab 13 Uhr ein Beitrag mit Einblicken in das Fachgebiet der Resistenten Sorten. Im Fokus steht dabei, wie resistente und robuste Apfelsorten helfen, klimatischen Herausforderungen zu begegnen, die Tafelobstproduktion zu schützen und den Gebrauch von Pflanzenschutzmittel zu reduzieren.

Der Samstag ergänzt das Freitagsprogramm ab 10 Uhr mit dem Vortrag zu Öffentlichkeitsarbeit der Landwirtschaft in der Bodenseeregion. Sie zeigt, wie der Einsatz von sozialen Medien dafür genutzt werden kann, um mehr Aufmerksamkeit für den Berufsstand und die regionalen Produkte zu bekommen. Um 12 Uhr schließt dann der Vortrag zu Feigen aus Baden-Württemberg an. Es steht dabei der Anbau von Feigensorten im klimatischen Grenzgebiet im Vordergrund. Im Anschluss daran gibt es den Beitrag zum FOX EU- Projekt um 13 Uhr. Dieser behandelt die Thematik rund um die innovative Obstverarbeitung im kleinskalierten Maßstab für Landwirte und Genossenschaften.

Weitere Infos und das Rahmenprogramm unter: https://www.visit.fruchtwelt-bodensee.de/de