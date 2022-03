Fruchthandel Live: Verpackung bleibt zentrales Thema

13. April 2022, 15 Uhr: Für eine gute Stunde steht das Thema Verpackung auf der Tagesordnung des von AMI und Fruchthandel Live gemeinsam organisierten Webinars „Packaging — Wo geht die Reise hin?“



Das Thema ist und bleibt eine Herausforderung, wie in vielen Gesprächen immer wieder deutlich wird. Es klaffen nach wie vor oftmals Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Insbesondere der Anspruch der Verbraucher nach möglichst wenig Verpackung und seinem praktischen Handeln am PoS. Denn dort wollen die meisten dann doch saubere und gut geschützte Ware, die von möglichst wenig Händen hin und her bewegt wurde. Und so stehen der Handel und seine Lieferanten schnell vor dem Problem, wie die einzelnen Produkte einerseits optimal verpackt, andererseits nachhaltig und ressourcenschonend und für die Verbraucher akzeptabel verpackt werden können.

Was sind also die Trends und Fakten 2022? Was erwartet der Verbraucher tatsächlich? Was muss der Handel bieten? Wie können die Produkte optimal angeboten werden? Auf diese und viele andere geben drei Fachleute Antworten. Zunächst wirft Dr. Hans-Christoph Behr, AMI GmbH, einen Blick auf die Gesamtlage. Simon Avakian, kaufmännischer Leiter bei Edeka Honsel in Dorsten wird von den Erfahrungen am PoS berichten. Wie verhalten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich? Und schließlich wird Ulli Held, Vertriebsleiter Deutschland, Jasa Packaging Solutions, die Trends und Aussichten präsentieren: Welche Entwicklungen gibt bei den Materialien? Was ist an Verpackungsangeboten in der Zukunft zu erwarten?



