Fruchthandel Live: Mit Spargel und Erdbeeren in den Frühling starten

Foto: PhotoSG/AdobeStock

Spargel und Erdbeeren gelten noch immer als Boten des Frühlings, oder gar des Sommers. Wenn Spargel und Erdbeeren am PoS liegen, dann heißt es Winter adé.



Und was in diesem Frühjahr zu erwarten ist, das wollen Dr. Hans-Christoph Behr, AMI, und Fruchthandel Live am 16. März 2022 von 15 Uhr bis 16.30 Uhr gemeinsam mit Stephan Weist, Bereichsleiter Ware Vollsortiment, Ultrafrische bei der Rewe Group, unter die Lupe nehmen, wenn es heißt: „Erdbeeren + Spargel — Was bringt die Saison?“



Die saisonalen Unterschiede sind bei beiden Produkten geringer geworden, aber eine bedeutende Off-Season-Nachfrage fehlt nach wie vor. Bei Erdbeeren sind die Einkaufsmengen von September bis einschließlich Januar immer noch sehr gering, bei Spargel werden sogar von Juli bis einschließlich Februar nur Kleinstmengen eingekauft. Dieses ist sicher nicht selbstverständlich, wie das Beispiel einiger Strauchbeeren zeigt. Auch Heidelbeeren und Himbeeren wurden noch vor 20 Jahren fast ausschließlich in der deutschen Saison gekauft. Bei Heidelbeeren gibt es aber inzwischen fast keine saisonalen Unterschiede bei den Einkaufsmengen mehr. In der Hochzeit der spanischen Heidelbeersaison im April und Mai wurden 2021 in Deutschland 21 % der gesamten Jahresmenge gekauft, im Juli/August zur Spitze der deutschen Saison waren es 23 % der Jahresmenge.

Worin liegt nun der Unterschied zu Erdbeeren oder Spargel? Aber vor allem: Was wird die Erdbeer- und Spargel-Saison 2022 bringen? Was ist an Volumen und Qualitäten zu erwarten? Wie wird sich der Konsum gestalten?



Freuen Sie sich auf ein spannendes Webinar. Alle Informationen und den Weg zur Anmeldung finden Sie wie immer auf www.fruchthandel.de/events/fruchthandel-live/webinare/