Frischelogistik: Landgard und Veiling Rhein-Maas optimieren Strukturen

(v.l.): Günther Esser (Geschäftsführer Veiling Rhein-Maas), Dr. Svea Pacyna-Schürheck (Geschäftsführerin Landgard Obst & Gemüse) und Cees Hoekstra (Geschäftsführer Veiling Rhein-Maas) Foto: Veiling Rhein-Maas/Landgard

Mit der Inbetriebnahme des neuen Logistische Mittel Center (LMC) im Gebäude T1200 auf dem Firmengelände in Straelen-Herongen legen Veiling Rhein-Maas und Landgard am 3. Juli 2023 gemeinsam den Grundstein für weiteres Wachstum. „Dieses neue LMC hier in Halle T1200 ist der erste wichtige Schritt im Rahmen unseres strategischen Projekts ‚Standort 2025‘, mit dem wir unseren Marktplatz attraktiv für die Zukunft aufstellen“, betonen Günther Esser und Cees Hoekstra, Geschäftsführer Veiling Rhein-Maas, anlässlich der Eröffnung des neuen Logistikstandorts.



Damit ermöglicht Veiling Rhein-Maas gemeinsam mit Landgard und weiteren ansässigen Unternehmen zukünftiges Wachstum auf dem Betriebsgelände in Straelen-Herongen. Aktuell limitiere die bisherige Infrastruktur dem Unternehmn zufolge effiziente Prozesse, die Flächenkapazitäten am Standort seien teilweise ausgeschöpft. „Ziel des Projekts „Standort 2025“ ist es daher beispielsweise, mit einem standortweiten Flächennutzungskonzept die Interessen aller am Standort zu vereinen, bestehende Kapazitäten optimaler zu nutzen oder zu schauen, wo Flächen gegebenenfalls sogar erweitert werden können.“



Auf rund 3.800 m² Hallen- und 1.500 m² Außenlagerfläche wickeln Veiling Rhein-Maas und Landgard Obst & Gemüse ab dem 3. Juli 2023 im neuen LMC gemeinsam die Annahme und Ausgabe von Ladungsträgern und Verpackungen aller Art ab – für Blumen und Pflanzen ebenso wie für Obst und Gemüse. „So können wir unsere Dienstleistungen für Anliefernde und Kundschaft weiter verbessern und Synergien auf den verschiedensten Ebenen optimal ausschöpfen – von Öffnungszeiten über den Personaleinsatz bis hin zum Pool der unterschiedlichen Ladungsträger“, so die Geschäftsführung von Veiling Rhein-Maas. Bei Veiling Rhein-Maas werden pro Jahr rund 1,3 Mio CC-Container und etwa 13 Mio CC-Bretter umgeschlagen. Bisher war das CC-Depot von Veiling Rhein-Maas direkt an der Zufahrt zum Firmengelände in Halle R untergebracht. Dieser Standort hatte sich in der Vergangenheit sowohl verkehrstechnisch als auch mit Blick auf interne Logistikprozesse als nicht optimal erwiesen. Daher haben Veiling Rhein-Maas und Landgard gemeinsam verschiedene Alternativen erwogen und sich schließlich auf die Nutzung verfügbarer räumlicher Kapazitäten von Landgard Obst & Gemüse verständigt. Die freigewordenen rund 6.500 Quadratmeter des bisherigen CC-Depots in Halle R werden zukünftig vermietet, entsprechende Verträge wurden bereits unterzeichnet.