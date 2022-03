Frische Seminar-Webinar: Qualitätskontrolle Tomaten

Tomaten gehören zu den Top-Artikeln in der Obst- und Gemüseabteilung. Kein Wunder: Die Sortenvielfalt wird immer breiter mit unzähligen Verwendungsmöglichkeiten für den Verbraucher. An die Produkte werden in der gesamten Vermarktungskette immer höhere Ansprüche gestellt. Dem Wareneingang und der Qualitätskontrolle kommt hier eine besondere Bedeutung zu, so der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV).



Das Frische Seminar-Webinar am 6. April 2022 stellt das beliebte Gemüse von 14 Uhr bis 15.30 Uhr in den Mittelpunkt. Hintergrundinformationen über botanische Eigenheiten, Anbau, Ernte, Lagerung sowie Qualitätskriterien werden geliefert. Weitere Themen der Basis-Onlineschulung sind die Prüfsystematik, Toleranzen und Umsetzung der Normen.

Das Webinar der Bildungsplattform des DFHV richtet sich an Mitarbeitende in den Bereichen Lager, Warenein- und ausgang, Qualitätsmanagement und -sicherung, Einkauf und Vertrieb. Das Online-Seminar ist interaktiv ausgerichtet mit Möglichkeit Fragen zu stellen, laufenden Kenntnis-Abfragen sowie Einspielungen von Video-Sequenzen. Dozent dieses Frische Seminar-Webinar ist ein Produktspezialist der Dr. Lippert Consulting in Sinzig.



Teilnehmergebühr:

89 Euro für Mitglieder des DFHV oder einem angeschlossenen Verband

134 Euro für nicht dem DFHV angeschlossene Unternehmen

Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



In der Teilnehmergebühr sind enthalten:

- Kenntnistest im Anschluss an das Webinar zur Selbstkontrolle

- Fact Sheet zu Tomaten

- DFHV-Teilnahmebescheinigung



Anmeldung

Anmelden können Sie sich über die Homepage www.frischeseminar.de. Sie erhalten den

Einladungslink und die weiteren Infos rechtzeitig vor Beginn des Webinars. Für weitere Details

stehen wir Ihnen gerne unter 0228/91145-30 oder per E-Mail unter [email protected] zur

Verfügung.



Rücktritt

Nach erfolgter Anmeldung zum Webinar gelten folgende Bedingungen: Eine Stornierung hat

schriftlich zu erfolgen. Die Stornierung ist bis zum jeweiligen Anmeldeschluss der Online-

Veranstaltung kostenlos möglich, danach wird der gesamte Teilnahmebetrag erhoben. Bitte

beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der Homepage

www.frischeseminar.de einsehbar sind.