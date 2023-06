Frische Seminar-Webinar liefert Infos für die sichere Beurteilung von Obst und Gemüse

Obst- und Gemüseerzeugnisse entwickeln sich nach der Ernte stets weiter: sichtbar und unsichtbar. Eine besondere Herausforderung bei der Beurteilung der Artikel stellen unsichtbare Attribute wie Haltbarkeit, Mängel im Inneren der Frucht, Temperaturschäden und Reifeparameter dar. Das Webinar für Fortgeschrittene des Frische Seminar soll am 16. August für die potenziellen Risiken von verborgenen Mängeln sensibilisieren, um Reklamationen zeitnah und fundiert formulieren zu können, so der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV).



Schwerpunkt des Webinars ist die Betrachtung von Artikeln und Mängeln, die im Wareneingang den Qualitätsanforderungen entsprechen, aber am Point of Sale nicht mehr vermarktungsfähig sind. In diesem Zusammenhang gibt es Antworten auf die Fragestellungen: Welcher Obst- und Gemüse-Artikel und welche Sorte haben zu welchem Zeitpunkt aus welchem Land die optimale Qualität? Welche Mängel treten am Point of Sale auf? Wie kann die Unreife am Anfang der Saison sowie die Überreife am Ende der Saison vermieden werden?



Das Webinar richtet sich an Fach- und Führungskräfte im Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, in der Logistik sowie im Einkauf und Vertrieb. Mit dem Referenten aus dem Unternehmen Dr. Lippert steht ihnen ein ausgewiesener Produktspezialist für Obst und Gemüse Rede und Antwort. Nähere Informationen inklusive Anmeldung zu diesem Webinar am 16. August sind online unter www.frischeseminar.de zu finden.