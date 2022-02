Frische Seminar-Webinar: Das 1x1 der Warenkontrolle - Grundlagen der Qualitätssicherung

Die korrekte, aber auch effiziente Qualitätskontrolle von Obst und Gemüse beim Warenein- und -ausgang zählt zu einem der zentralen Aufgabenbereiche des Fruchthandels. Geschulte Mitarbeiter sind hier gefragt, damit die Qualität der frischen Artikel in der gesamten Vermarktungskette erhalten bleibt. Das Frische Seminar-Webinar „Das 1x1 der Warenkontrolle – Einstieg in die wichtigsten Grundlagen der Prüfung von Obst und Gemüse“ liefert am 10. März wertvolle Tipps und Hintergrundinformationen aus der Praxis für die Praxis, so der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV).



Antworten werden u.a. auf folgende Fragestellungen geliefert: Was ist beim Wareneingang generell zu beachten? Was ist der Unterschied zwischen einer Partie und einer Stichprobe? Was versteht man unter dem Begriff Toleranzen? Welche Normen gelten für welche Artikel bei Obst und Gemüse? Wie sind die Mindesteigenschaften definiert? Welche Reifekriterien gibt es? Darüber hinaus werden Probenbeurteilungen live vom Referenten durchgeführt: Die praxisorientierte Zielsetzung der Online-Schulung steht im Vordergrund. Zielgruppe der digitalen Grundlagen-Schulung sind Mitarbeitende in den Bereichen Lager sowie Qualitätsmanagement, -sicherung und -kontrolle. Das Webinar richtet sich ebenfalls an Einkäufer in der Fruchtbranche. Mitgliedsunternehmen des Deutschen Fruchthandelsverbandes profitieren von der speziellen Teilnahmegebühr.



Nähere Informationen zu diesem Webinar sowie zu dem gesamten Weiterbildungsprogramm des Frische Seminar sind im Internet unter www.frischeseminar.de zu finden. Dort ist auch die direkte Anmeldung möglich.