Frische Seminar: Mehr Fachwissen für motivierte Mitarbeitende im zweiten Programmhalbjahr 2023

Der Fach- und Führungskräftemangel macht sich zunehmend in der Fruchtbranche bemerkbar. Unternehmen sind deshalb gut beraten, in die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Das Frische Seminar bietet in der zweiten Jahreshälfte 2023 ein breites Themenspektrum für die unterschiedlichen Zielgruppen, so der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV).



Los geht es mit dem Online-Seminar „Verborgene Mängel frühzeitig erkennen und vermeiden“ am 16. August. Wer seine HACCP-Kenntnisse vertiefen möchte, hat am 21. August ebenfalls im Webinar-Format dazu Gelegenheit. Bio-Importe in Drittländern stehen Mitte September auf dem Programm. Azubis erhalten vertiefende Warenkunde-Kenntnisse zu Obst in der zweitägigen Präsenz-Schulung in Bonn. Die Qualitätskontrolle - speziell von Obst-Produkten - wird im Frischezentrum Frankfurt einen ganzen Tag unter die Lupe genommen. Die Banane als bedeutendster Artikel im Obst- und Gemüsesortiment wird Anfang November beleuchtet. Ebenfalls im November bietet die DFHV-Bildungsplattforum das Thema FehlerMöglichkeitsEinflussAnalyse, kurz FMEA, sowie Aktuelles zu Rückständen und Kontaminanten an: Aufgabenbereiche, die vor allem für Qualitätsmanager von Interesse sind.



Bei allen Veranstaltungen ist die Teilnehmeranzahl begrenzt, damit der interaktive Austausch mit den Fachreferenten garantiert ist. Mitglieder des DFHV profitieren von der speziellen Teilnahmegebühr. Mehr Informationen gibt es online unter www.frischeseminar.de. Dort ist auch die direkte Anmeldung zu den einzelnen Weiterbildungen möglich.