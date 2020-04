Freshfel: Ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung bei GAP-Instrumenten droht Nahrungsmittelkrise

„Gegenwärtig haben die Erzeuger mit erheblichen Kostensteigerungen zu kämpfen, die auf mindestens 500 Mio Euro pro Monat geschätzt werden. Der Sektor hat auch den Zugang zum Nahrungsmitteldienstleistungssektor verloren, der 25 % bis 30 % des Marktangebots ausmacht, und auch die Frischobst- und Gemüseexporte der EU in Drittländer im Wert von 5 Mrd Euro pro Jahr sind mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Die fortschreitende Pandemie bedroht die wirtschaftliche Sicherheit des Sektors und bedroht die Versorgung mit frischem Obst und Gemüse“, so Freshfel Europe in einem Brief, der am 17.April 2020 an den Europäischen Kommissar für Landwirtschaft Janusz Wojciechowsk ging.



Der Brief von Freshfel Europe an EU-Kommissar Wojciechowski warnt davor, dass der europäische Frischobst- und Gemüsesektor das durch die COVID-19-Krise gestiegene Produktionsniveau und die gestiegenen Logistikkosten nicht aufrechterhalten kann, ohne die Versorgung mit frischem Obst und Gemüse langfristig zu gefährden. Finanzielle Unterstützung ist in Verbindung mit anderen Maßnahmen, wie z.B. Flexibilität bei der Verwaltung der GAP-Instrumente, unerlässlich, damit der Sektor weiterhin die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit COVID-19 mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit ausgleichen kann. „Die zusätzlichen Kosten in Obstgärten und Packhäusern werden auf mindestens 0,05 Euro/kg geschätzt, und ein ähnlicher Betrag von 0,05 Euro/kg ist auch als Zusatzkosten beim Transport innerhalb der EU zu berücksichtigen“, so Phillipe Binard, Generaldelegierter von Freshfel Europe. Diese Kosten entsprächen zusammengerechnet angesichts der monatlich produzierten und versandten Menge etwa 500 Millionen Euro.



Da sich die COVID-19-Pandemie weiter ausbreite, halte Freshfel Europe daran fest, dass weitere notwendige Maßnahmen im Rahmen der GAP auf europäischer Ebene ergriffen werden müssen, um eine Lebensmittelversorgungskrise im späteren Verlauf des Jahres zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Sektor auch in den kommenden Monaten die Versorgung Europas mit frischem Obst und Gemüse zu erschwinglichen Preisen für die Verbraucher gewährleisten kann. Zudem empfahl Freshfel Europe Kommissar Wojciechowski, angesichts der weitreichenden Auswirkungen der COVID-19-Krise auch verschiedene Politiken im Zusammenhang mit der Landwirtschaft und speziell mit Obst und Gemüse zu überprüfen, wie z.B. Forschung und Innovation, die Reform des ökologischen Landbaus, die Absatzförderungspolitik, die internationale Handelspolitik und die bevorstehende "Farm to Fork"-Strategie. Auch die sich entwickelnden Bedingungen in Bezug auf Versicherungen und Kreditversicherungen und den gleichberechtigten Zugang zu Liquidität sollten analysiert werden.