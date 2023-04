Freshfel Europe: Es ist noch ein weiter Weg, bis die WHO-Konsumempfehlungen erreicht werden

Die diesjährige Ausgabe des Freshfel Europe Verbrauchermonitors zeigt, dass der durchschnittliche O+G-Konsum in der EU im Jahr 2021 auf 364,58 g/Tag/Kopf gestiegen ist, was einem Anstieg von 2,19 % gegenüber 2020 und 1,27 % über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre entspricht. Dies liegt jedoch immer noch fast 10 % unter dem von der WHO empfohlenen Mindestwert von 400 g/Tag/Kopf. 2021 erreichte der Markt für Frischwaren in der EU-27 ein Volumen von 74,354.475 t.



Dieses Wachstum steht im Einklang mit dem positiven Trend, der 2020 mit der Covid-19-Pandemie einsetzte, die den Lebensstil der Europäer verändert und ihr Verständnis für den Umweltschutz und den Klimawandel verstärkt hat. Allerdings ist der O+G-Konsum in Europa aufgrund der Wirtschaftskrise nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine 2022 unter Druck geraten. Dies hat starke Auswirkungen auf die Kaufkraft der Verbraucher und schränkt ihre Ausgaben für Lebensmittel ein. Philippe Binard, Generaldelegierter von Freshfel Europe: "In Krisenzeiten neigen die Verbraucher dazu, sich weniger gesund zu ernähren, da diese Lebensmittel als energiebewusster und billiger als O+G angesehen werden. Die Trends für 2022 und Anfang 2023 zeigen deutlich, dass das Verbrauchswachstum nach der Pandemie verloren gegangen ist, da der Konsum in vielen Fällen um mehr als 10 % zurückgegangen ist. Diese jüngsten Entwicklungen, die noch nicht in den diesjährigen Verbrauchsmonitor eingeflossen sind, werden sich in den kommenden Ausgaben bestätigen."



Nur wenige Länder in der EU erreichen laut Monitor das empfohlene Ziel von mindestens 400 g frischem O+G pro Tag und Kopf. Trotz des Verbrauchsanstiegs 2021 muss mehr getan werden, um den Verbrauch anzukurbeln, insbesondere in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen.

Freshfel Europe ist der Ansicht, dass es keine Kompromisse bei der Dringlichkeit von Maßnahmen zur Bewältigung des Verbrauchsproblems geben darf. Der O+G-Sektor sollte die Dynamik des steigenden Verbrauchs auf der Grundlage der Vorteile von frischem Obst und Gemüse für den Planeten, das Klima und die Gesundheit der Verbraucher selbst weiter ausbauen. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Prioritäten auf der europäischen Agenda wider, wie z.B. dem Green Deal, der Farm to Fork-Strategie, dem FIT55-Ziel, dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft sowie dem europäischen Plan zur Krebsbekämpfung, bei dem O+G nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind.



Was den weiteren Weg betrifft, so ist Freshfel auch besorgt darüber, dass laut einer EUROSTAT-Umfrage aus 2019 33 % der Verbraucher in der EU keine Portion O+G pro Tag verzehren und weitere 55 % die empfohlenen fünf Portionen pro Tag nicht erreichen. Besorgniserregend ist auch, dass die niedrigsten Verzehrraten bei den jüngeren Generationen und in Haushalten mit geringem Einkommen zu verzeichnen sind. Diese Situation ist nach Ansicht von Philippe Binard besorgniserregend: "Die jüngeren Generationen sind die Verbraucher von morgen, und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um junge Menschen zu erziehen und ihnen die Vielseitigkeit und die Qualitäten von frischem O+G nahe zu bringen."

Trotz des Trends hin zu einer pflanzlichen Ernährung gibt es eine Reihe von Fehleinschätzungen, die den Konsum behindern. Salvo Laudani, Präsident von Freshfel Europe, kommentierte: "Wir müssen der falschen Vorstellung entgegenwirken, dass O+G teuer sind. Der Sektor muss seine Botschaft verstärken, um zu zeigen, dass er im Rahmen eines nachhaltigen Lebensmittelsystems arbeitet und erschwingliche, nahrhafte und gesunde Produkte liefert, um die Verbraucher zu einer pflanzlichen Ernährung zu bewegen." Eine Steigerung des Verbrauchs und das Erreichen der empfohlenen 400 g/Tag/Kopf durch Hinzufügen eines Stücks Obst oder Gemüse zur täglichen Ernährung der europäischen Verbraucher würde den europäischen Markt um fast 20 % oder 15 Mio t vergrößern. Für den Verbraucher bleibt eine gesunde Ernährung, die die Mindestempfehlung erreicht, erschwinglich und kann für weniger als 2 Euro/Tag erreicht werden.