Frankreich: Vitalis-Gruppe öffnet ihr Kapital und plant weiteres Wachstum

Logo: Vitalis-Gruppe

Die Vitalis-Gruppe, eines der führenden französischen Unternehmen im Handel und in der Verpackung von Kartoffeln und frischen Gewürzen, verfügt in Frankreich über neun Verpackungsstandorte, die in den wichtigsten Produktionsgebieten liegen. Über 250.000 t Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürze der 700 Partnerproduzenten wurden im vergangenen Jahr vermarktet.



Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe mit seinen 260 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von mehr als 150 Mio Euro. Um neue Wachstumsperspektiven zu entwickeln, öffnet die Vitalis-Gruppe nun nach einem von Oaklins geleiteten Wettbewerbsverfahren ihr Kapital für die Turenne Groupe sowie ihre nordfranzösische Tochtergesellschaft Nord Capital Partner, die damit Minderheitsanteile an der Gruppe halten. Die Transaktion erfolgt fünf Jahre nach dem Zusammenschluss der Familien Billaut, Bateman, Coo, Leconte und Loridan, welche das Vitalis-Netzwerk um das Unternehmen Neogor und seinen Geschäftsführer Francisco Moya gegründet hatten. Damit unterstreicht die Vitalis-Gruppe ihre Ambitionen, ein führendes mittelständisches Unternehmen in Frankreich und Europa zu werden.



Als Key-Lieferant von verpackten Produkten und französischer Ware für große Einzelhandelsketten, Großhandelsmärkte und die Lebensmittelindustrie ist die Gruppe heute unter der Marke Vitalis bereits in ganz Frankreich vertreten. Das Auslandsgeschäft macht derzeit 20 % des Geschäftsvolumens aus, wobei das Ziel weiteres Wachstum in Mitteleuropa und auf der iberischen Halbinsel sei, gibt die Gruppe bekannt. In den nächsten Jahren wolle man auf 250 Mio Euro Umsatz anwachsen. Die Gruppe hat jüngst zwei Beteiligungen erworben: Zum einen am Kartoffelproduzenten und -verpacker Pomliberty aus dem Departement Somme und in der Normandie, zum anderen an HDC Lamotte, einem Produzenten und Spediteur von frischen Kartoffeln, Obst und Gemüse aus dem Departement Drôme. „Eine derartige geografische Vernetzung bei diesen Produkten ist in Frankreich einzigartig“, betont die Gruppe.



„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Entwicklung mit Nord Capital Partenaires und Turenne Groupe fortsetzen können“, kommentiert Pierre-Henri Coo, Präsident der Vitalis-Gruppe. Man teile wesentliche Werte wie Nähe, Bescheidenheit, Ehrgeiz und Innovation. Die Kapitalöffnung ermögliche die Durchführung von Projekten mit Partnern, die ähnlich stark am Schutz von Ressourcen und der Umwelt interessiert seien, so Pierre-Henri Coo weiter. Man habe reiflich überlegt, bevor man einen Partner ins Boot geholt habe, der nicht zu den bisherigen Unternehmensfamilien gehöre, betont Vitalis-Kommunikationsverantwortlicher Francisco Moya. „Der Gruppe geht es sehr gut. Unser erstes Ziel bleibt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen in einer Welt, die immer stärker von Konkurrenz und Umweltherausforderungen geprägt ist. Dieses Ziel möchten wir verfolgen, indem wir die volle Kontrolle behalten“, so Moya weiter. Positiv äußern sich auch Vertreter der Turenne Groupe und Nord Capital Partenaires. Das Entwicklungsprojekt der Vitalis-Gruppe habe sie durch Ehrgeiz, Fachwissen und die internationale Ausrichtung überzeugt. „Wir sind extrem enthusiastisch, die Familien und Mitarbeiter der Vitalis-Gruppe in diesen neuen Abschnitt zu begleiten“, betonten die Investitionsverantwortlichen bei Turenne Groupe und Nord Capital Partenaires, Mathilde Serres und Vincenct Chadenat.