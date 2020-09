Forschung: Für viele Böden wird die Zeit knapp - Erhaltungsmaßnahmen können helfen

Foto: University Lancaster

Die Universität Lancaster (UK) hat in Zusammenarbeit mit Forschern der Universitäten Chang’an (China) und KU Leuven (Belgien) eine Studie durchgeführt, die einen Einblick auf die möglichen Auswirkungen der Bodenerosion auf die Langlebigkeit der Böden weltweit bietet. Wie die Universitäten mitteilen, wurden Daten von 255 Standorte in 38 Ländern auf sechs Kontinenten dafür erfasst.



In der Studie wurden sowohl Böden, die konventionell bewirtschaftet werden, als auch solche, die mit bodenschonenden Techniken bewirtschaftet werden, untersucht um herauszufinden, wie Änderungen der Landnutzung und der Bewirtschaftungspraktiken die Lebensdauer der Böden verlängern können. Anhand der gesammelten Daten berechneten die Forscher, wie lange es dauern würde, bis die obersten 30 cm des Bodens an jedem Standort erodiert sind. Die oberste Bodenschicht ist oft reich an Nährstoffen und organischer Substanz, was für den Anbau von Nahrungsmitteln, Fasern, Futtermitteln und Brennstoffen entscheidend ist.

Die Forscher stellten fest, dass mehr als 90 % der konventionell bewirtschafteten Böden in der Studie ausgedünnt waren und 16 % eine Lebensdauer von weniger als einem Jahrhundert hatten. Diese schnell ausdünnenden Böden wurden überall auf der Welt gefunden, auch in Ländern wie Australien, China, UK und in den USA. Hauptautor Dr. Dan Evans von der Universität Lancaster: „Wir müssen dringend handeln, um einen weiteren schnellen Verlust von Böden und deren Bereitstellung lebenswichtiger Ökosystemleistungen zu verhindern. Die Daten zeigen, dass Böden, die mit Erhaltungsstrategien bewirtschaftet werden, tendenziell eine längere Lebensdauer haben, und in einigen Fällen haben diese Praktiken die Bodenverdichtung gefördert. Nur 7 % der konservativ bewirtschafteten Böden hatten eine Lebensdauer von weniger als einem Jahrhundert, und fast die Hälfte überstieg 5.000 Jahre.“ Die Umwandlung von Ackerland in Wald erwies sich als der beste Weg, um die Lebensdauer der Böden zu verlängern. Aber auch Deckanbau, bei dem Pflanzen zwischen den Anbausaisons angebaut werden, um den Boden zu schützen, das Pflügen des Bodens entlang von Konturen statt hangabwärts und die Terrassierung von Hanglagen wurden ebenfalls als vorteilhaft für die Verlängerung der Bodenlebensdauer vorgeschlagen.