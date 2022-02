FiBL/IFOAM: Dänemark bei Bio weiterhin an der Spitze

Foto: Organic Denmark

In Dänemark ist Bio nicht nur ein Trend der Pandemie, bereits seit elf Jahren ist das Land Bio-Weltmeister und setzte 2020 einen neuen Rekord mit einem Bio-Marktanteil von 13 %, wie der Bericht "The World of Organic Agriculture - statistic and emerging trends 2021" vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen (IFOAM) zeigt. 2020 gab jeder Däne durchschnittlich 384 Euro für Bio-Lebensmittel aus, das sind 40 Euro mehr als im Vorjahr.



„Der kontinuierliche Erfolg des Bio-Sektors in Dänemark liegt vor allem darin begründet, dass das Bewusstsein für Bio in Dänemark nicht stillsteht, sondern immer weitergedacht wird. Die Wertschätzung von Bio-Produkten ist in Dänemark seit Jahrzehnten gewachsen. Dazu haben bspw. ein eigenes staatlich kontrolliertes Bio-Label sowie staatliche Förderung und politische Unterstützung beigetragen“, sagt Pernille Bundgård, International Market Director bei Organic Denmark. „Ein nächster Schritt ist in diesem Jahr die Verbreitung der vier organischen Grundsätze, mit denen wir an die Wurzeln der Bio-Bewegung erinnern möchten.“

Das gewachsene Interesse an Bio in vielen Teilen der Welt in Verbindung mit der führenden Position Dänemarks auf dem Bio-Markt eröffne den dänischen Lebensmittelunternehmen neue Möglichkeiten für den Export. Vor allem das Potenzial für die Zusammenarbeit mit Deutschland sei groß. So ist der Export von dänischen Bio-Produkten nach Deutschland auch 2020 gestiegen.

„In Dänemark ist die Produktentwicklung für Bio-Lebensmittel bereits weit fortgeschritten, denn unsere Basis an Bio haben wir schon aufgebaut. Dänische Hersteller arbeiten an immer mehr innovativen und neuen Bio-Produkten. Der Trend geht zu einer größeren Auswahl und zu mehr spezialisierten Produkten. Deshalb sind dänische Bio-Lebensmittel auch außerhalb unserer Landesgrenzen stark nachgefragt“, sagt Pernille Bundgård.