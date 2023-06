Fall Creek: Die Globalisierung der Heidelbeere - Bedrohung oder Geschenk für lokale Erzeuger?

Sekoya Crunch™ FC13-083 Foto: Fall Creek

Die Verbraucher wollen lokal angebaute Heidelbeeren essen. Die Sorten von Sekoya können die lokale Produktion wiederbeleben und eine Brücke zur saisonunabhängigen Versorgung schlagen, so Hans Liekens, Leiter der Wertschöpfungskette und des Einzelhandels bei Sekoya.



Das Konzept „local for local“ ist recht einfach. Die Idee konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Waren in der Nähe des Ortes, an dem sie konsumiert werden. Warum glauben wir, dass die lokale Produktion in der heutigen, zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Heidelbeerbranche eine Chance hat? Die offensichtliche Antwort ist, dass die Verbraucher sie bevorzugen. In Italien, Frankreich und Deutschland gaben 77 %, 75 % bzw. 61 % der von Horticulturae befragten Verbraucher an, dass sie Obst aus ihrem eigenen Land bevorzugen.



Gleichzeitig schätzen die Einzelhändler dies, weil es ihnen eine stabilere Lieferkette garantiert. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wie logistische Herausforderungen, Nachfrageschwankungen, schlechtes Wetter und Arbeitskräftemangel zu Unterbrechungen der Lieferkette führten, die für die Supermärkte Umsatz einbußen zur Folge hatten. Als Vorreiter werden die Einzelhändler den Markt anführen und versuchen, die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Laut Albert Heijn „spielen Qualität, Nachhaltigkeit, Lebensmittelsicherheit und Kosten eine Rolle bei der Entscheidung zwischen nah und fern. Für ein Produkt, das nicht in den Niederlanden angebaut wird, wie z.B. Orangen, ist eine weite Entfernung erforderlich. Der Flugverkehr ist unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels kein nachhaltiges Transportmittel. Albert Heijn sucht daher ständig nach Möglichkeiten, Produkte zu beschaffen, die in den Niederlanden oder in der Nähe angebaut werden, oder nachhaltigere Transportmittel zu verwenden“.



Mit der Ausweitung der Anbauflächen für Heidelbeeren verlieren die Jahreszeiten an Bedeutung. Dennoch wollen die Verbraucher lokal angebaute Produkte essen. Um den neuen Qualitätsstandard zu erfüllen und die Verbraucher nicht zu enttäuschen, müssen die alten Sorten in Mitteleuropa durch neue Sorten ersetzt werden. Ältere, weichere Sorten mit kurzer Haltbarkeit werden in die Verarbeitungsindustrie wandern, und die Praxis, die Saison mit minderwertigen Beeren zu verlängern, wird ein Ende haben.

Stattdessen sollte der Schwerpunkt auf der echten lokalen Saison liegen. Neue Sorten müssen hohe Erträge, größere Beeren und eine konzentrierte Ernte liefern, um die Erntekosten zu senken, während die Früchte sehr schmackhaft und knackig sein und eine lange Haltbarkeit aufweisen

müssen.



„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Sorten, die in kühlen Klimata wachsen – Sekoya Crunch™ FC13-083, Sekoya Grande™ FC13-122 – die lokale Produktion neu beleben und sichern können. Sie liefern hohe Erträge an großen Beeren mit hervorragendem Geschmack, einem knackigen Biss

und einer langen Haltbarkeit. Sie bilden auch die notwendige ‚Brücke‘, um eine qualitative, ganzjährige Versorgung zusammen mit Sekoyas Sorten Sekoya Pop™ FCM14-052 und Sekoya Beauty™ FCM12-097 zu gewährleisten“, heißt es abschließend.



Foto 2: Sekoya Grande™ FC13-122

Foto 3: Die neue Sekoya™ Sorte FC13-113